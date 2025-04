La Serbia si trova in un momento cruciale della sua storia recente, segnata da una profonda crisi sociale e istituzionale. Le dimissioni del precedente primo ministro, spinte da una massiccia mobilitazione popolare, hanno aperto la strada a una scelta inedita: il presidente Aleksandar Vučić ha designato come premier Djuro Macut, medico e docente universitario senza alcun passato politico. Una figura tecnica, scelta per guidare il Paese in una fase delicata, tra pressioni interne, sfide internazionali e il difficile compito di riconquistare la fiducia dei cittadini.

Una nuova guida per un Paese in crisi

In un momento critico per la Serbia, il presidente Aleksandar Vučić ha deciso di affidare il compito di formare un nuovo governo a Djuro Macut, noto endocrinologo e docente universitario, privo però di qualunque esperienza politica. La scelta, annunciata in diretta televisiva, ha colto molti di sorpresa, soprattutto perché arriva in un clima teso, segnato da proteste studentesche e scandali istituzionali.

Djuro Macut, 61 anni, è una figura stimata nel mondo accademico e clinico: professore ordinario presso la Facoltà di Medicina di Belgrado, vanta una lunga carriera nella diagnosi e cura delle malattie endocrine, ed è riconosciuto a livello internazionale. Tuttavia, la sua estraneità al mondo politico ha suscitato scetticismo tra le opposizioni, che lo accusano di essere una semplice pedina nelle mani del presidente.

L’ombra del potere di Vučić

Secondo le forze di opposizione, la nomina di Djuro Macut non rappresenta un vero cambiamento. Al contrario, viene interpretata come una mossa strategica del presidente per mantenere il controllo del potere dietro le quinte, evitando però elezioni anticipate che potrebbero metterlo in difficoltà.

Lo stesso Djuro Macut era stato visto nei mesi scorsi partecipare a un evento promosso da Vučić per la creazione di un “nuovo movimento popolare”, un progetto ancora poco definito ma utile, forse, a rinnovare l’immagine del presidente e a testare nuovi equilibri politici senza perdere il controllo del governo.

Le dimissioni di Vučević e il caos di Novi Sad

La crisi politica in corso affonda le radici nel drammatico crollo della tettoia della stazione ferroviaria di Novi Sad, che ha causato la morte di 16 persone. Questo tragico evento ha acceso la miccia di una protesta diffusa e duratura, guidata soprattutto dagli studenti universitari, che da mesi scendono in piazza per denunciare la corruzione sistemica del Paese.

A gennaio, sotto la pressione dell’opinione pubblica e delle manifestazioni, il primo ministro Miloš Vučević ha annunciato le proprie dimissioni, ritenendosi responsabile per la gestione dell’emergenza. Il parlamento ha ratificato l’addio ufficiale il 19 marzo, aprendo così la strada alla nomina di un nuovo premier.

Studenti in marcia per la giustizia

Le proteste, inizialmente legate al disastro di Novi Sad, si sono trasformate in un movimento più ampio che contesta il sistema nel suo insieme. Le università sono occupate e una delegazione di ottanta studenti ha addirittura deciso di attraversare i Balcani in bicicletta per portare il proprio messaggio fino alla Corte europea dei diritti dell’uomo, a Strasburgo.

Nel frattempo, i manifestanti chiedono trasparenza: vogliono la pubblicazione dei contratti di appalto relativi alla stazione crollata e un’indagine seria sull’uso da parte della polizia di strumenti di contenimento, come il cannone sonoro, durante la manifestazione del 15 marzo. Il governo ha negato le accuse ma ha ammesso di possedere quei dispositivi, il che ha aggravato ulteriormente il clima di tensione.







Tra gli obiettivi, c’è anche l’Expo 2027

Nel suo discorso di presentazione, Vučić ha indicato una serie di priorità per il futuro esecutivo: stabilizzare la situazione interna, far fronte alle tensioni con gli Stati Uniti, proseguire nel cammino verso l’Unione Europea e, soprattutto, preparare l’Expo 2027, evento chiave per lo sviluppo economico di Belgrado.

Secondo il presidente, Djuro Macut ha tutte le qualità necessarie per guidare il governo in questa delicata fase. La scadenza per la formazione dell’esecutivo è fissata al 18 aprile, entro la quale Macut dovrà presentare una squadra di ministri e ottenere la fiducia del parlamento, dove il Partito Progressista Serbo mantiene la maggioranza.

Oltre alle questioni interne, il nuovo governo dovrà confrontarsi con spinose dinamiche esterne. La Serbia è infatti stata colpita da dazi americani del 37% su prodotti strategici come pneumatici e munizioni, una misura che Vučić ha definito “ingiusta” e che spera di discutere direttamente con Donald Trump.

Anche nei Balcani la situazione resta complessa. Su Milorad Dodik, leader della Republika Srpska in Bosnia ed Erzegovina e alleato di Vučić, pende un mandato di arresto per tentata secessione. Tuttavia, grazie al supporto serbo, l’Interpol ha rifiutato di emettere un mandato internazionale, alimentando nuove polemiche. Vučić ha avvertito che l’arresto di Dodik “sarebbe catastrofico” per la stabilità regionale.

Il difficile compito di un tecnico in politica

Djuro Macut, oltre alla sua carriera scientifica, ha espresso posizioni distensive nei confronti delle proteste, auspicando che gli studenti tornino presto nelle aule e che l’università rimanga un luogo estraneo alla politica. Parole che, tuttavia, difficilmente riusciranno a placare un movimento sempre più organizzato e determinato.

Il suo curriculum scientifico è di altissimo livello: oltre 140 pubblicazioni internazionali, studi influenti sull’endocrinologia riproduttiva e sulla sindrome dell’ovaio policistico, e un ruolo di rilievo nella comunità medica europea. Ma ora dovrà affrontare una sfida completamente diversa: curare, non solo simbolicamente, una Serbia ferita dalla sfiducia e dalla protesta.

