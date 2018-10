Un volto, una voce che intona una canzone, due mani che coprono il seno. Una Serena Williams che non ti aspetti.

Serena Williams, la 23 volte campionessa del tennis del Grande Slam, ha pubblicato un video sul suo accaunt Instagram, sottolineando l’importanza dell’autopalpazione nella lotta contro il cancro al seno.

La campionessa americana dunque si toglie il completino da tennis e diventa una donna, che canta per le donne, per tutte le donne.









Canta “ I Touch Myself ”per non dimenticare l’importanza della prevenzione, dalla semplice autopalpazione agli accertamenti medici più mirati, perché grazie a una diagnosi precoce questa malattia può essere prevenuta.

Insieme al video, Serena Williams ha pubblicato anche un messaggio:

“Nel mese della prevenzione del tumore al seno ho registrato questa versione del successo globale “I Touch Myself” dei Divinyls per ricordare alle donne di controllarsi regolarmente.

Sì, questa cosa mi ha fatto uscire dalla mia comfort zone, ma ho voluto farlo perché è un problema che riguarda tutte le donne di tutti i colori, in tutto il mondo. La diagnosi precoce è fondamentale: salva tante vite. Spero che questo video lo ricordi alle donne.”

Da domenica, il video della Williams è stato visto oltre 1,8 milioni di volte.

Che cosa è il progetto “I Touch Myself”

Il progetto I Touch Myself, lanciato nel 2014, nasce per aumentare la consapevolezza della necessità di una diagnosi precoce, la quale può svolgere un ruolo chiave nel trattamento del cancro al seno. E’ stato creato in onore della cantante dei Divinyls Chrissy Amphlett, scomparsa a causa di un tumore nel 2013, che ha offerto il suo famoso brano per ricordare alle donne di mettere la propria salute al primo posto.

Le ultime stime sul cancro al seno

Secondo il Cancer Research UK , il cancro al seno è il tumore più comune riscontrato nelle donne. Oltre il 90% delle donne che hanno avuto una diagnosi nella fase più precoce della malattia sopravvivono, rispetto al 15% circa delle donne diagnosticate nella fase più avanzata.

Ed ancora, secondo le stime dell’ Associazione Komen Italia , nonostante il cancro al seno è la neoplasia più diagnosticata tra le donne di tutto il mondo (si registrano, infatti, 1,6 milioni di nuovi casi l’anno) negli ultimi 25 anni, la mortalità causata da questa malattia è sensibilmente diminuita grazie soprattutto ad una diagnosi precoce.

Per questo motivo c’è sempre più bisogno di progetti di sensibilizzazione, che coinvolgono personaggi dello spettacolo, della musica e dello sport. Proprio come questo video di Serena Williams che nasce dalla speranza che chiunque lo veda sarà spinto ad essere più consapevole della propria salute e, si spera, possa diffondere tale consapevolezza ad amici e familiari.

Maria Di Naro