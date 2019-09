Serie Tv: in arrivo su Netflix tutte le novità di Settembre

Serie Tv: difficile farne a meno. Dopo un agosto rilassante è tempo di guardare avanti, ritrovarsi a casa davanti ad un PC e scegliere la nostra serie preferita. Netflix, ad esempio, ci aiuta a farlo. Ci propone tanti nuovi e interessanti film dei decenni passati e, soprattutto, ci propone alcune serie tv promettenti.

Ecco quali.

Archer

Serie Tv. Stagione dieci. Una serie di animazione molto apprezzata. Ogni stagione ha uno stile e una narrazione diversa. Si parla di un gruppo di agenti segreti con umorismo brillante e tante immagini “vintage”. Questa stagione è ambientata in una versione retrofuturistica dello Spazio.









Moving Art

Terza stagione per chi ama i documentari. Moving Art ci mostra la bellezza di oceani, foreste, fiori, deserti e tante altre cose. Solo immagini, musiche, suoni. Adattissimo per la meditazione o per un pisolino rilassante.

Elite

Seconda stagione.

Una serie spagnola su alcuni ragazzi che ottengono una borsa di studio per frequentare una scuola per ricchi. Vivere in quell’ambiente non è certo semplice quando si è figli di operai, soprattutto perché nella prima stagione c’è un omicidio. Chi è stato? Perché? Con gli attori de la “ Casa di Carta” è una serie di grande successo.

The Spy

Una storia vera. La storia di un agente del Mossad, agenzia israeliana. Eli Cohen è l’agente ma non sveleremo altro. Serie tv prodotta dallo sceneggiatore di Homeland con Sacha Baron Cohen in un ruolo drammatico.

Related Posts

Unbelivable

Miniserie su un fatto realmente accaduto. Tratta da un articolo di giornale. Una ragazza venne accusata di aver inventato il suo stesso stupro. Articolo, questo, che vinse il Pulitzer.

Marianne

Una serie francese di genere horror, su una scrittrice che per anni ha avuto incubi e che a un certo punto scopre che quegli incubi si stanno verificando davvero.

Dentro la mente di Bill Gates

Ti sei mai chiesto cosa succede ed è successo dentro la mente di Bill Gates? La risposta, scrive Netflix, in «questo documentario in tre parti senza filtri che racconta in modo approfondito la vita di Bill Gates e la sua ricerca di soluzioni innovative per alcuni dei più complessi problemi dell’umanità».

Le regole del delitto perfetto

Serie thriller creata da Shonda Rhimes. Inizia (la prima stagione) con una nota avvocatessa e insegnate di diritto penale che mette su un team di studenti che la assistano. Poi muore qualcuno.

Mariafrancesca Perna