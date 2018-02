In Italia la più grande serra tecnologica d’Europa. Una coltivazione all’avanguardia

Cosa succede quando l’agricoltura incontra le più avanzate innovazioni tecnologiche in tema di sostenibilità, digitalizzazione e riduzione dei consumi? Nasce la più grande coltivazione di piante da serra d’Italia e la più tecnologica d’Europa, un unicum frutto del made in Italy. Succede a Ostellato, piccolo paese del basso ferrarese, dove è stata inaugurata la serra del futuro.









La coltivazione 2.0

L’ingegnoso sistema di coltivazione è il risultato di un lungo processo sperimentale. Il primo impianto pilota venne fondato due anni fa a Crevalcore, nel bolognese, nato dall’idea della Fri-El Greenhouse, con sede a Bolzano. Azienda operante nel settore delle biomasse, ha deciso di sperimentare l’uso dell’energia termica in agricoltura sfruttando l’acqua calda delle centrali biogas.

E così, dalla serra idroponica più all’avanguardia d’Italia, sono passati alla produzione industriale in quel di Ostellato. Grande come 15 campi di calcio, negli 11 ettari vengono coltivate al caldo e riscaldate da luci al led floride piantine di pomodori. Il vantaggio è che la produzione è perpetua, ovvero dura tutto l’anno, consentendo la reperibilità dei frutti anche nei mesi più freddi. Brutta notizia per gli amici olandesi, dai quali importiamo i pomodori in inverno.

Riscaldate dalla luce dei led, piccole piantine di pomodori alte 50 centimetri sono diventate piante lunghe fino a 24 metri. Il generatore da 45 MW che produce energia da biomasse e CO2 , unitamente ai led, consente un taglio dei consumi del 70%.

Coltivare alla luce del… led

Oltre a sfruttare l’energia prodotta dalle centrali a biomasse, la coltivazione hi-tec si avvale di illuminazione a led. Il brevetto è stato appositamente studiato per l’occasione da C-Led, azienda leader nell’illuminotecnica. Nata dallo scorporo di Cefla, azienda con 26 sedi nel mondo, 2 mila dipendenti e un fatturato di mezzo miliardo di euro, C-Led è un’altra eccellenza italiana, precisamente di Imola.

Le nuove luci led sono studiate per avere caratteristiche di illuminazione molto particolari. Sono infatti dotate di uno spettro unico nel suo genere: super rosso, con una piccola percentuale di blu e di far-red che consente una fioritura più abbondante e omogenea, favorisce la resa produttiva e sviluppa piante più sane e robuste. Inoltre i led italiani consentono di risparmiare sui consumi energetici rispetto alle lampade Hps usate in Olanda (non ce ne vogliano gli amici olandesi).









Ma il progetto non si esaurisce qua. C’è già l’intenzione di triplicare la superficie della serra e passare così a 30 ettari per un investimento di 70 milioni di euro. Se adesso sotto la serra ferrarese corrono 45 chilometri di cavi dotati di 9 mila luci led, in futuro gli investimenti consentiranno di arrivare a 135 chilometri di file luminose, per un totale di 27 mila punti luce.

Un’idea senza dubbio illuminate (il gioco di parole è d’uopo) ma anche iper tecnologico. Tutto l’impianto è infatti automatizzato e progettato per evitare sprechi. Oltre al risparmio energetico permesso dai led, la serra risparmia sull’utilizzo di acqua e non fa uso di pesticidi, sostituiti dagli insetti. Non è neppure necessario entrare fisicamente in serra: un sistema computerizzato monitora tutti i parametri del caso e la corretta fioritura delle piantine. Ovviamente, cessato l’inverno i pomodori torneranno a germogliare sotto la consueta luce solare.

