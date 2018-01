Brevettati il 28 gennaio del 1958, alzi la mano chi non ha mai costruito qualcosa con i mattoncini Lego. E per qualcosa intendo qualsiasi cosa!

Infatti con i mattoncini dell’azienda danese puoi fare veramente di tutto. Dai pirati a Indiana Jones, passando dallo spazio e arrivando perfino a Shakespeare, con i mitici omini gialli trasformati in Giulietta e Romeo in occasione della morte del Grande Bardo.

Insomma, trovi qualsiasi soggetto nei Lego, persino i Simpson.

Tutto nasce da una falegnameria

Praticamente una dinastia la casa di Billund, che ha visto finora succedersi tre generazioni della famiglia Kristiansen, con Kjeld Kirk Kristiansen, nipote del fondatore, ultimo capitano della società.

Billund è un piccolo paese al centro della Danimarca dove nel 1916 Ole Kirk Kristiansen, il capostipite della famiglia, rilevò una falegnameria e iniziò a costruire oggetti in legno. Decise (fortunatamente) di affiancare alla produzione di arredi anche i giocattoli. Dopo varie vicissitudini, tra cui la grande depressione del ’29, nel 1934 la ditta prende il nome di “LEGO”, una parola che deriva dal danese “leg”, giocare e “godt”, bene.









Nel 1942 un incendio distrugge tutto ma Ole caparbiamente ricostruisce la fabbrica e si concentra maggiormente sui giocattoli, creando quelli che saranno i precursori dei famosi blocchetti.

In seguito, dal ’47, i mattoncini saranno costruiti in plastica (i primi erano di legno) e chiamati Automatic Binding Bricks. Dopo la morte del vecchio Ole sarà il figlio Godtfred a guidare l’azienda, depositando il brevetto nel 1958 e facendo nascere ufficialmente i mattoncini Lego come noi li conosciamo, quelli con i cilindretti sotto, per intenderci.

Conosciuti in tutto il mondo

Da questo momento in poi è il mito. Fortune Magazine nel 1999 ha proclamato i Lego gioco del secolo e i parchi a tema si trovano in tutto il mondo. Il motto di Ole Kristiansen

solo il meglio è abbastanza buono

spiega il perché di tanto successo. Ma anche perché le costruzioni sono un giocattolo educativo e permettono di dare sfogo alla fantasia e alla creatività.

O magari perché si possono utilizzare quelli con cui hanno giocato i nostri genitori, aggiungendone di nuovi. Si, perché tutti i mattoncini prodotti possono essere assemblati tra loro.

Inoltre sono costruiti con una plastica sterile, atossica, che mantiene il colore inalterato.

Ai tradizionali mattoncini nel 1966 si sono affiancati i Duplo, otto volte più grandi e quindi impossibili da ingoiare, adatti ai più piccoli.

Una storia di successo quella dei Kristiansen con un patrimonio che Forbes stima in 12,5 miliardi di dollari e numeri da capogiro della Lego che produce 20 miliardi di mattoncini l’anno.

Che però non ha potuto evitare la crisi. Quest’anno la LEGO GROUP ha tagliato 1.400 degli attuali 18.200 dipendenti.

Anche la fantasia ha i suoi tiranni.

Alessandro Desogus