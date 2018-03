La polizia di Ancona coordinata dalla procura distrettuale di Ancona ha smantellato una setta. Questa operava tra le Marche e l’Emilia-Romagna nel campo dell’alimentazione macrobiotica. A capo dell’associazione, un noto imprenditore del settore macrobiotico.

L’obiettivo della setta, come avviene in tutti i casi e tutte le circostanze, era un asservimento totale delle vittime, attraverso il rigido stile di vita imposto dal maestro con le cosiddette diete MA.PI, sempre più ristrette e severe. Inoltre gli adepti ascoltavano lunghe conferenze tenute dallo stesso, l’argomento: il potere salvifico della sua dottrina alimentare. Una volta entrati nella setta, la loro vita veniva gestita dal maestro, aiutato dai suoi collaboratori prescelti. Questi facevano parte della “segreteria”, che agiva tramite i “capizona”, dislocati in varie parti d’Italia.

Gli adepti, come dimostrato dalla polizia, venivano convinti ad abbandonare il lavoro per mettersi alle dipendenze dell’associazione. Così avrebbero potuto ripagarla il messaggio salvifico. Oggettivamente si trattava di sfruttamento: erano costretti a lavorare per molte ore, nella migliore delle ipotesi sottopagati.

Questo è il motivo per il quale 5 persone sono state denunciate dalla polizia con diverse accuse: associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, maltrattamenti, lesioni aggravate evasione fiscale e reati di natura finanziaria.

Le indagini hanno inizio nel 2013

Le indagini, condotte dai poliziotti delle squadre mobili di Ancona e Forlì e supportate dalla squadra anti sette del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, hanno avuto inizio nel 2013 grazie alla denuncia di una ragazza, in passato vittima della setta. Questa ha raccontato alla polizia di aver creduto ai miracoli della dieta, addirittura in grado di curare malattie incurabili.

Infatti, è emerso dalle indagini che il gruppo approfittava dello stato psicologico delle vittime, della loro debolezza e perché no, della loro speranza. Agivano attraverso il rigido controllo dell’alimentazione, associato alla negazione del mondo esterno, soprattutto medico. In questo modo manipolavano e gestivano ogni aspetto della vita degli “adepti”, fino a richiedere da loro il pagamento di centinaia di migliaia di euro.

Jessica Di Vita