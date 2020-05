Settantenne tenta di lanciarsi nel vuoto per problemi economici. Due migranti la salvano

La donna che vedete al centro è una signora di settant’anni che vive a Lecce.

La settimana scorsa, probabilmente a causa di problemi economici, aveva pensato di fare un gesto avventato: gettarsi dalla finestra.

Arrivata sul cornicione, ha però avuto un (fortunato) ripensamento. Ma è rimasta bloccata dalla paura. Era terrorizzata e non riusciva a ritornare su.

Per strada, in quel momento, passavano però due giovani ragazzi, ambedue migranti di origine marocchina, Samir e Mohamed. Hanno visto la donna, si sono resi conto di cosa stava accadendo e non ci hanno pensato due volte: hanno prima chiamato i soccorsi, e poi, come si vede nella foto, si sono arrampicati sul palazzo per aiutarla. Le parlavano, la rassicuravano, e nel frattempo la tenevano ferma per evitare che lei, dalla paura, potesse cadere davvero. Il tutto con enorme sforzo dei due, che stavano per altro facendo il ramadan e quindi erano a digiuno.

I soccorsi sono infine arrivati, e tutto si è risolto per il meglio. Perché la donna è salva.

E i due ragazzi sono stati ringraziati dalla comunità.

Ringraziati per questo splendido gesto che ci insegna una cosa bellissima: che la solidarietà e la bontà di cuore non hanno confini di nessun tipo.

Un insegnamento, questo, che in troppi in questo Paese dovrebbero imparare.