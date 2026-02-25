Il Congresso messicano ha compiuto un passo legislativo di portata storica con l’approvazione di una riforma destinata a rimodellare in modo graduale la settimana lavorativa. Dopo mesi di dibattito parlamentare e negoziati con parti sociali e imprese, la Camera dei Deputati ha sancito l’adozione di un provvedimento volto alla trasformazione del modello di lavoro vigente da oltre un secolo.

La riforma, che interessa la quasi totalità dei lavoratori formali messicani, consolida e supera un dibattito legislativo avviato già nel Senato, dove la misura aveva ottenuto un voto favorevole nelle settimane precedenti.

Un nuovo orizzonte per la settimana lavorativa

Al centro della riforma c’è la progressiva riduzione dell’orario di lavoro legale, attualmente fissato a 48 ore settimanali su sei giorni. La nuova normativa prevede che entro il 2030 questa soglia scenda a 40 ore settimanali, un traguardo che sarà raggiunto attraverso un calendario di tagli graduali.

In concreto, il decremento seguirà un piano scalare:







2027 : riduzione a 46 ore;

2028 : riduzione a 44 ore;

2029 : 42 ore;

2030: entrata a regime della settimana di 40 ore.

Questa progressione è stata concepita per consentire alle imprese, in particolare alle piccole e medie, di adeguarsi senza subire un impatto immediato sui processi produttivi.

Dettagli della riforma: straordinari e protezioni per i giovani lavoratori

Oltre alla riduzione dell’orario base, la legge introduce modifiche significative anche sul fronte delle ore di lavoro straordinario. Il limite massimo settimanale di straordinari consentiti passa da 9 a 12 ore. Queste ore supplementari potranno essere distribuite fino a quattro ore al giorno per un massimo di quattro giorni alla settimana, e il loro pagamento dovrà rispettare una maggiorazione prevista dall’ordinamento, con tariffe crescenti qualora si superino i limiti consentiti.

Importante, inoltre, la previsione che i lavoratori minorenni (sotto i 18 anni) siano esclusi dalla possibilità di svolgere ore straordinarie, una garanzia ulteriore rivolta alla tutela dei più giovani.

La riforma è stata promossa con vigore dalla presidente Claudia Sheinbaum, esponente di spicco del partito di centrosinistra MORENA, che l’aveva inserita nel proprio programma come parte di una più ampia agenda di modernizzazione del diritto del lavoro messicano.

Nel dibattito parlamentare, il testo ha ricevuto un ampio sostegno da parte della maggioranza, che ha ricordato come la riduzione dell’orario sia pensata per migliorare il bilanciamento tra vita professionale e tempo libero, aumentando il benessere complessivo dei lavoratori. La proposta, così com’è stata approvata, non comporterà alcuna diminuzione di salario o benefici associati alla contrattazione corrente.

Tuttavia, rappresentanti dell’opposizione e alcune organizzazioni sindacali hanno definito la riforma “incompleta” o persino “diluita”, segnalando che l’impianto legislativo non garantisce una effettiva riduzione della pressione lavorativa se non accompagnato da un aumento reale dei giorni di riposo. In particolare, è stato ribadito che l’obbligo costituzionale di concedere solo un giorno di riposo ogni sei giorni lavorati non risponde alle richieste avanzate da sindacati e movimenti sindacali per ampliare a due i giorni di riposo settimanale.

Milioni di lavoratori interessati

Secondo le stime dei legislatori, la riforma interesserà circa 13,4 milioni di lavoratori in tutto il Paese, ovvero la maggioranza della forza lavoro formalmente impiegata nei settori produttivi.

Il Messico detiene attualmente uno dei livelli più alti di ore lavorate annualmente tra i Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), con una media che supera i 2.200 ore per lavoratore all’anno – tra le più alte nel gruppo dei 38 Stati membri. Questo dato è stato spesso citato come argomento a favore della riforma, proprio per allineare la legislazione messicana agli standard internazionali e ridurre il divario con nazioni caratterizzate da una maggiore produttività e migliori condizioni di bilancio tra vita professionale e vita privata.

Pur avendo superato l’ultimo voto in esame alla Camera, la riforma non potrà considerarsi pienamente in vigore fino a quando non sarà ratificata dalle legislature degli stati messicani, un requisito richiesto per ogni modifica costituzionale.

Una volta ultimato questo processo, il testo dovrà essere formalmente promulgato e pubblicato nel Diario Ufficiale della Federazione, che ne sancirà l’entrata in vigore legale. Secondo quanto deliberato dai parlamentari, la prima fase operativa della riduzione – la diminuzione a 46 ore settimanali – dovrebbe scattare a partire dal 1° gennaio 2027.

Patricia Iori