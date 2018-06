6 giugno 1998. La data in cui fu trasmesso il primo episodio della serie statunitense Sex and the City. Le avventure di Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte raccontate in episodi di una durata di meno di mezz’ora.

Sex_and_the_City è andata in onda in sei serie fino al 2004, per ben 94 puntate, e vent’anni dopo è ancora attuale. La storia di quattro amiche che raccontano le loro esperienze con i vibratori, il sesso a tre, ma anche il matrimonio, l’amicizia e la malattia. Tutti argomenti discussi dal punto di vista femminile in senso ironico e rapido. Probabilmente è proprio questa la forza delle serie Sex and the city: l’ironia, il sense of humor, e la velocità, ma anche quel filo rosso di romanticismo in cui è così bello credere.

La storia, basata su un romanzo di Candace Bushnell, ambientata a New York negli anni 90 racconta le relazioni tra Carrie, Charlotte, Samantha e Miranda ed i loro compagni del momento. La protagonista principale è Carrie Bradshaw ,interpretata dall’attrice Sarah_Jessica_Parker , voce narrante e autrice di una rubrica che affronta temi scottanti.

Personaggio maschile e co-protagonista il Signore Mister Big, interpretato dall’attore /Chris_Noth , che crea non poche turbolenze alla vita di Carrie.

Notevoli anche gli outfit indossati dalle quattro signore, creati dalla famosissima costumista Patricia_Field . Nel corso della messa in onda la serie ha ricevuto cinquanta candidature agli Emmy Award e ventiquattro Golden Globe, vincendone otto.

Le frasi celebri:

«Un rapporto è come un vestito. Se non ti sta alla perfezione è un disastro». «Ero in cerca di un vestito vintage da sette dollari che si intonasse con le mie scarpe da trecento».

Sex and the City, trasmesso dalla HBO, ideata da Darren Star, già creatore di Beverly Hills 90210 e di Melrose Place, ha avuto un grande successo e una vasta eco internazionale e continua ad averlo.

Un compleanno con i fiocchi per i vent’anni di Sex and the City, AUGURI !

Maggie Van Der Toorn

Copertina: Fonte RB Casting