Il Covid-19 ha costretto alla reclusione forzata. Molte coppie sono state improvvisamente separate e la distanza può diventare particolarmente stressante. Come si fa a tenere accesa la passione se non ci si può toccare?

I Sex games online rappresentano un ottima alternativa! Restare chiusi in casa, con poche distrazioni, può essere davvero difficile, sopratutto per coloro che sono stati improvvisamente separati. In una situazione già complessa da sé, la distanza imprevista può diventare un problema. Se diventa impossibile rilassarsi tra le braccia del proprio partner, il sesso a distanza è un valido aiuto per coloro che vogliono tenere viva la fiamma.

Le relazioni possono essere sexy anche senza il contatto fisico. La tecnologia moderna permette di restare sempre in contatto e, con un po’ di fantasia, non è difficile accendere la libido, anche a miglia e miglia di distanza. I Sex games online permettono di mantenere una vita sfrigolante di passione pur senza toccarsi.









Basta possedere uno smartphone e un account su una qualsiasi piattaforma di messaggistica istantanea per vedersi in tempo reale e il gioco è fatto! Skype, Whatapp video, in fondo, a cosa servono se non nel momento del bisogno? Scambiarsi effusioni col proprio partner via web non soltanto permette di tenere acceso il desiderio, ma accresce la fiducia e la complicità di coppia. Anche l’invio di fotografie piccanti aiuta a stuzzicare la fantasia. Una donna che decide d’inviare una foto osé al proprio partner sta dimostrando fiducia e disinvoltura, nonché passione e desiderio. Molte coppie inseparabili, magari, non posseggono lo stesso tipo di confidenza.

Mostrare al partner una qualsiasi parte del proprio corpo, stuzzicarlo con frasi eccitanti, è un mezzo pratico ed efficace per sentirsi amati anche a distanza. Inoltre, saper “parlare sporco” al proprio compagno/a è una vera e propria arte. Il Dirty Talking al telefono o via web è eccitante e, di nuovo, funziona quando c’è disinvoltura e conoscenza reciproca.

Dunque, si può mantenere viva la passione, eccitarsi e divertirsi anche lontani. Ovviamente, è necessario che si voglia stupire e conquistare il partner. Con un po’ di fantasia, si possono raggiungere vette di libido altissime. Il sesso a distanza funziona quando c’è alla base il desiderio di voler godere insieme, di sentirsi vicini, anche se non è possibile sfiorarsi.

Ma non ci sono sex games online solo per le coppie, anzi. Per gli uomini e le donne single il divertimento aumenta. Esistono chat specifiche su cui basta iscriversi per trovare un po’ di compagnia. Il trucco è cercare sui canali giusti.

Dunque, per dirla alla Vasco Rossi “fare l’amore è molto semplice, non c’è nessun perché, prendilo com’è”!









Antonia Galise