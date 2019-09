La nuova sfida di Enrico Giacomin: Pirano – Grado in 8 ore

Dopo la traversata dello Stretto di Gibilterra che lo ha visto nuotare ben 17 chilometri in 4 ore e 37 minuti, Enrico Giacomin prova ancora una volta a stupirci.

La nuova sfida? Nuotare 21 km in 8 ore

La non accettazione di sé stessi

Quello che ieri era il tuo limite, domani diventa il punto di partenza di una nuova avventura.

(Enrico Giacomin)

Quando aveva 23 anni un incidente stradale gli ha causato una lesione spinale incompleta, ma la voglia di tornare a praticare sport a livello agonistico non lo ha mai abbandonato.

Inizialmente ha deciso di dedicarsi al basket per cercare di proseguire la carriera sportiva che aveva iniziato quando era ancora “normodotato”, ma poi il richiamo del nuoto ha iniziato a farsi sentire.

Ed è proprio così che Giacomin ha iniziato a nuotare nei campionati della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

L’atleta ha dichiarato più volte che inizialmente non è stato facile approcciarsi al mondo sportivo dopo l’incidente: la sua reazione immediata alla disabilità è stata la non accettazione.

Sentirsi dire a 23 anni che rimarrai in carrozzina, quando la settimana prima correvi su una pista di atletica o sul parquet del campo di basket è una cosa che difficilmente puoi accettare.

(Enrico Giacomin)



L’atleta che non si arrende mai

Related Posts

Grazie alla sua determinazione, alla famiglia, agli amici e al nuoto Giacomin ha ritrovato la voglia di mettersi di nuovo in gioco.

L’atleta paraolimpico ha infatti deciso ancora una volta di assecondare la sua grande passione per il nuoto e, soprattutto, per le traversate.

Il suo obiettivo è sempre quello di portare un esempio positivo e di avvicinare le persone con disabilità intellettive e relazionali al mondo del nuoto, facendone cogliere gli immensi benefici che possono trarne in termini fisici e psicologici.

Le traversate sono state molte e tutte estremamente impegnative, ma ogni volta l’emozione è sempre stata indescrivibile.

Giacomin ha più volte affermato che le difficoltà maggiori da superare sono quelle legate alle condizioni del mare in quanto, proprio come dichiarato più volte dallo stesso atleta, “…è il mare che decide se può essere attraversato o no”.

Durante le numerose ore di nuoto devi combattere contro te stesso.

Più di una volta ti domandi cosa ci fai li. Basta l’inizio di un dolore alla spalla, perché la tua mente inneschi una pericolosa spirale di atteggiamenti negativi che devi essere in grado di dominare.

Ma poi, se raggiungi lo scopo, la soddisfazione e la gioia ti invadono e il giorno dopo, magari, hai perfino il coraggio di pensare al nuovo obiettivo.

(Enrico Giacomin)

Dopo intensi allenamenti e tanta fatica ancora una volta l’atleta vicentino è riuscito nella sua impresa ed ha nuotato da Pirano a Grado in 8 ore e 2 minuti.

Giacomin ha dichiarato che non è stata un’impresa facile, soprattutto a causa delle avverse condizioni del mare, ma che la sua tenacia e la voglia di raggiungere il traguardo sono sati più forti di qualsiasi ostacolo.

Federica Catalano