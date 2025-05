Lo sfruttamento dei lavoratori è al centro del nuovo report di Human Rights Watch: l’ONG denuncia la situazione in cui versa il mercato del lavoro negli Stati Uniti e in particolare si scaglia contro le piattaforme di lavoro digitali e i loro algoritmi spesso fortemente discriminatori. Le più grandi aziende al mondo, come Uber o Amazon, stanno sfuggendo alle normative internazionali e si stanno avviando ogni giorno di più verso una totale erosione dei diritti dei lavoratori.

Lo sfruttamento dei lavoratori e il mercato del lavoro negli Stati Uniti sono i temi su cui si focalizza il recente report di Human Rights Watch intitolato “The Gig Trap Algorithmic: Wage and Labor Exploitation in Platform Work in the US“. Attraverso centinaia di interviste ai lavoratori americani delle piattaforme digitali, emerge una situazione di estrema precarietà e insicurezza, caratterizzata da salari molto bassi, licenziamenti ingiustificati e assenza di garanzie sindacali.

Lavoro occasionale e piattaforme digitali: un connubio rischioso

Allo scopo di investigare sullo sfruttamento lavorativo negli USA a danno dei cosiddetti gig workers assunti tramite app e siti Web, HRW ha studiato in modo approfondito numerose piattaforme del lavoro digitali, alcune delle quali costituiscono dei veri e propri colossi mondiali: si tratta di Amazon Flex, DoorDash, Favor, Lyft, Shipt, Uber e UberEats.

Queste piattaforme, concentrate in settori quali la consegna di cibo o il ride-sharing nelle grandi città, oggi sono in continua crescita in quanto estremamente convenienti proprio grazie al loro ricorso all’intelligenza artificiale.

In particolare, l’ONG si è concentrata sul mercato lavorativo del Texas, lo Stato degli USA che perfoma peggio in termini di retribuzioni e condizioni dei lavoratori: qui le piattaforme di lavoro digitali, classificando i lavoratori occasionali come lavoratori autonomi, riescono a sottrarsi a obblighi quali il diritto al salario minimo o all’indennità di infortunio sul lavoro.

Il 16% degli americani ha lavorato almeno una volta nella vita per una di queste grandi piattaforme e si tratta spesso di minoranze etniche provenienti da ambienti già di per sé vulnerabili, che ora vanno incontro ad ulteriori abusi e sfruttamenti.

Le attività delle piattaforme digitali stanno inoltre minando pesantemente l’accesso dei lavoratori ai servizi previdenziali e di welfare, oltre che impedendo di fatto l’organizzazione di unioni sindacali.









Tra elusione delle normative e assenza di tutele: gli algoritmi nel mirino

Dietro alla flessibilità offerta dalle piattaforme digitali si nasconde in realtà una complessa rete di sfruttamento dei lavoratori che poggia proprio sull’opacità delle normative statunitensi in materia e sulla mancanza di accountability da parte dei datori di lavoro.

Queste note piattaforme funzionano grazie a degli algoritmi che non solo si occupano di come vengono pagati o licenziati i lavoratori ma li monitorano in ogni minimo aspetto (dai tempi di riposo alle comunicazioni) per raggiungere il Sacro Graal del capitalismo: la massima efficienza della produttività.

Tra i dati sensibili violati dalle piattaforme digitali si annoverano: dati sulla posizione, dettagli sulle performance lavorative, scambi via e-mail e registrazioni di telefonate.

Anche la retribuzione dei lavoratori legati a queste piattaforme è volatile proprio per colpa di questi sfuggenti sistemi algoritmici che impediscono la negoziazione salariale: come rilevato da Human Rights Watch, 1 lavoratore delle piattaforme digitali su 7 guadagna una retribuzione oraria inferiore al salario minimo federale (7,25 dollari).

Tali algoritmi sono così difficili da analizzare (e contrastare) a causa della loro mancanza di trasparenza e meno elementi conosciamo circa il loro funzionamento, maggiore è la loro potenzialità nel commettere discriminazioni ed errori, soprattutto nei confronti di categorie già fragili come persone con disabilità.

Ne emerge il consolidamento di un modello che, secondo l’ONG, “intrappola le persone nella povertà“, dove la tecnologia gioca un ruolo centrale nel creare una sorta di ciclo perpetuo in cui si rafforzano sia il controllo sui lavoratori sia l’assenza di verifiche sui processi decisionali.

L’Unione europea ha già fortemente limitato il ricorso a sistemi automatizzati da parte delle piattaforme del lavoro e anche gli USA necessitano di una regolamentazione repentina di queste piattaforme (accompagnata a un’adeguata riforma della normativa nazionale) affinché il mercato del lavoro negli Stati Uniti non sia più generatore di disuguaglianze ma riconosca a tutti dignità e tutele.

Sara Coico