La mattina del 21 agosto, la sede di via Watteau del centro sociale Leoncavallo è stata sgomberata. L’intervento era previsto per il 9 settembre, poiché in questo periodo il Comune di Milano aveva aperto un tavolo con i responsabili per l’istituzionalizzazione. Ma il ministro Piantedosi ha anticipato la mossa, dispiegando di prima mattina decine di agenti in una Milano ancora deserta.

L’occupazione e l’omicidio di Fausto e Iaio

Il 18 ottobre 1975, un’area dismessa in via Leoncavallo viene occupata da militanti provenienti da diverse esperienze politiche interne al ’68. In poco tempo vengono creati asilo nido e scuola popolare, oltre alla “casa delle Donne”, al consultorio ginecologico e alle attività culturali regolarmente proposte nei 3600 mq della struttura.

Solo tre anni dopo, i militanti del Leoncavallo Fausto Tinelli e Lorenzo “Iaio” Ianucci vengono uccisi in un agguato fascista poiché impegnati in un’inchiesta contro lo spaccio di eroina in quartiere. L’omicidio, il cui esecutore resta tutt’ora senza volto, smuove non solo il quartiere, ma tutto il paese: la pratica delle occupazioni di spazi abbandonati inizia a diffondersi, anche in risposta al liberalismo proposto da Thatcher e Reagan negli anni ’80. La comunità cresce, anche con l’arrivo di nuovi militanti dallo sgombero del centro sociale Virus, e si oppone al primo tentativo di sgombero (1989), con resistenza attiva e rioccupazione dello spazio dopo pochi giorni.

Nel corso del tempo prevale, però, la linea non-violenta e nel 1994 la sede storica viene sfrattata e il Leoncavallo si sposta nella sede di via Salomone, dove verrà nuovamente sgomberato a sorpresa nonostante il trasferimento fosse stato concordato. Dall’8 settembre 1994, il Leoncavallo continua le sue attività nell’ex catiera in via Watteau, nonostante violente perquisizioni, richieste di sgombero ed altrettante trattative con le istituzioni.

21 agosto 2025: lo sgombero a sorpresa

Le trattative erano ancora in corso quando il 21 agosto sono state eseguite le operazioni di sgombero del centro sociale, previste inizialmente per il 9 settembre ma anticipate con ordinanza del questore. Già da tempo il gruppo Cabassi, proprietario dell’immobile, aveva richiesto lo sgombero, arrivando fino alla sentenza della Corte d’appello di Milano (2024) che stabilì un risarcimento di circa tre milioni di euro dovuto dal ministero dell’Interno a favore del gruppo edilizio per il mancato sgombero.

All’interno della struttura, inoltre, sono presenti graffiti di diversi artisti, realizzati a partire dal 2003 in occasione dell’ultimo Happening Internazionale di Arte Underground (HIU). La soprintendenza ha così deciso di tutelare queste opere d’arte ponendo un vincolo, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), che ne consente la rimozione solo previa autorizzazione dell’organo competente. Non è ben chiaro che fine faranno.









La destra esulta: legalità e sicurezza le parole d’ordine

Lo sfratto è conseguenza delle pressioni di Fratelli d’Italia sul ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha sottolineato come l’immobile è stato occupato per anni abusivamente, e che lo sgombero segna la fine di una lunga stagione di illegalità.

La retorica della legalità e della sicurezza echeggia in tutte le dichiarazioni dell’area di governo, a partire dai social della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni:

“In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità. Le occupazioni abusive sono un danno per la sicurezza, per i cittadini e per le comunità che rispettano le regole”.

Non si allontana il segretario della Lega Matteo Salvini, secondo cui è finalmente cambiata la linea più volte sostenuta dalla sinistra di “illegalità tollerata”. Anche Forza Italia dalla parte di Piantedosi, parlando di una liberazione per il quartiere Greco e di un trionfo della legalità per l’intero paese.

Le critiche della sinistra

Dall’altro lato, la critiche si concentrano soprattutto sulle modalità dello sgombero. La consigliera comunale di Europa Verde, Francesca Cucchiaro, parla di un gesto “vile e codardo”:

“Sapevano bene che il 9 settembre avrebbero trovato molte persone in presidio, perché sanno perfettamente quanto il Leoncavallo sia un luogo caro a tanti. E così hanno pensato di strapparlo via di nascosto. Come se i cittadini non sapessero che, nel frattempo, CasaPound occupa abusivamente un palazzo nel centro di Roma da anni, senza che nessuno annunci o prometta lo sgombero. Perché il vero problema per la destra di questo Paese non è l’illegalità, ma l’esistenza di spazi di dissenso politico”.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in una nota di giovedì mattina, si ritiene sorpreso di non essere stato avvisato su una questione di tale importanza, mentre Alleanza Verdi-Sinistra, in procinto di organizzare la sua festa nazionale a settembre proprio a via Watteau, propone la sede dei Verdi come luogo in cui riunirsi per proseguire le attività.

La solidarietà delle realtà sociali: la storia fa paura

La solidarietà è espressa all’unisono anche da gruppi sociali e associazioni. In un comunicato di Libertà e Giustizia, realtà che si impegna nella tutela dei diritti costituzionali, si legge:

“Ci preoccupa la volontà di sfregiare con un inutile atto di forza non solo una delle realtà sociali più significative di Milano – espressione di cultura non allineata, mutualismo, solidarietà e partecipazione, esempio di integrazione sociale per i soggetti più deboli là dove non arrivavano le istituzioni – ma la possibilità stessa di una mediazione”.

L’associazione attacca il ministro Piantedosi, accusato di essere “cieco” davanti all’occupazione abusiva di Casapound:

“La politica dei due pesi e due misure attuata dal governo Meloni non ci sorprende, così come non ci sorprende l’uso fazioso dell’argomento sicurezza e legalità: già durante la discussione sul decreto Sicurezza, il governo aveva bocciato un ordine del giorno che chiedeva lo sfratto dell’organizzazione di matrice neofascista che continuava a godere di impunità nonostante, nel 2023, il giudice monocratico di Roma avesse ritenuto abusiva l’occupazione”.

Ma non ci si deve meravigliare, la destra l’aveva promesso da tempo. Perché, come afferma il Leoncavallo sui social: “i simboli fanno paura, la storia ancora di più”.

Lorenzo Faranda