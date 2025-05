In Oregon, una porzione della foresta nazionale di Deschutes è diventata teatro di uno sgombero di senzatetto che da anni vivevano tra i pini ponderosa. Il Servizio Forestale degli Stati Uniti ha dato avvio giovedì a un’operazione pianificata da tempo, giustificando lo sgombero di senzatetto con la necessità di ridurre il rischio incendi attraverso un ampio progetto di gestione ambientale.

Il progetto, noto come Cabin Butte Vegetation Management, prevede interventi su circa 30.000 acri di territorio forestale. Le operazioni includono il taglio di alberi più piccoli, la rimozione di materiali potenzialmente pericolosi e l’accensione controllata di fuochi per prevenire incendi più gravi. L’area resterà chiusa al pubblico per almeno un anno, e chi dovesse violare il divieto rischia fino a sei mesi di carcere e multe salate.







Sgombero di senzatetto e le reazioni contro la chiusura delle aree forestali

Secondo quanto riferito dalle autorità forestali, non si tratta di un’azione rivolta specificamente a chi viveva nella zona, ma di una chiusura generale dell’accesso per motivi di sicurezza. Tuttavia, molte persone colpite, tra cui individui senza fissa dimora, hanno espresso profondo disagio per l’assenza di alternative e l’urgenza con cui è stato imposto l’abbandono dei campi improvvisati.

Tra le voci che si sono levate contro l’operazione c’è quella di Jesse Rabinowitz, rappresentante del National Homelessness Law Center, che ha sottolineato la coincidenza tra lo sgombero e un recente ordine esecutivo del presidente Donald Trump. Quest’ultimo aveva spinto per aumentare il disboscamento nelle foreste pubbliche, citando la necessità di prevenire incendi devastanti. Per molti attivisti, l’intervento del Servizio Forestale rappresenta una diretta conseguenza di quella linea politica, sebbene non sia stato confermato ufficialmente.

Tra tutela ambientale e necessità sociali

L’area interessata si trova nei pressi di Bend, una cittadina che negli ultimi anni ha visto un rapido aumento del costo della vita. A causa della crisi economica legata alla pandemia da COVID-19, molti residenti hanno perso lavoro e casa, ritrovandosi a vivere nei boschi come unica alternativa. Alcuni degli sfollati si trovavano lì da oltre tre anni, come Mandy Bryant, che ha raccontato l’angoscia e la disperazione che si respiravano la notte precedente alla chiusura dell’accesso stradale.

Una piccola delegazione di residenti, insieme a due difensori dei diritti civili, aveva presentato una richiesta di blocco temporaneo dell’operazione, sostenendo che lo sgombero avrebbe causato danni irreparabili a più di 100 persone, molte delle quali affette da disabilità. Tuttavia, il giudice distrettuale Michael McShane ha respinto la richiesta, affermando che l’interesse collettivo nel preservare l’ambiente e prevenire disastri naturali prevale su quello dei singoli individui a permanere in quell’area.

Le autorità hanno dichiarato di voler ottenere la “collaborazione volontaria” dei residenti per liberare l’area, ma la presenza costante di agenti del Servizio Forestale indica un approccio più rigido, volto a garantire il rispetto delle nuove regole. I campeggiatori si sono affrettati a smontare tende e riavviare vecchi veicoli per abbandonare la zona prima che venisse chiusa completamente.

Nonostante la giustificazione ufficiale incentrata sulla sicurezza ambientale, il tempismo e la mancanza di soluzioni abitative alternative hanno alimentato il malcontento. Molti degli sgomberati, infatti, non hanno un posto dove andare e temono di essere nuovamente invisibili agli occhi delle istituzioni.

L’iniziativa rientra in un contesto più ampio in cui sia l’amministrazione Trump sia quella di Biden hanno sostenuto pratiche di gestione forestale attiva, anche se con approcci diversi. Le condizioni climatiche sempre più estreme, legate alla crisi climatica, hanno reso le foreste americane particolarmente vulnerabili agli incendi, spingendo le agenzie federali a interventi sempre più decisi.

Tuttavia, questo tipo di operazioni solleva un quesito etico: come bilanciare le necessità ambientali con il rispetto dei diritti umani fondamentali? La mancanza di soluzioni strutturali al problema dell’abitazione negli Stati Uniti continua a lasciare centinaia di migliaia di persone in condizioni precarie, spesso ignorate fino a quando non interferiscono con progetti di interesse pubblico.

Lo sgombero di senzatetto nella foresta di Deschutes rappresenta quindi non solo un episodio locale di gestione territoriale, ma anche un esempio delle tensioni sociali e ambientali che attraversano il Paese.

Elena Caccioppoli