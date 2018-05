Non scuotere mai un bambino!!! Come evitare la Shaken Baby Syndrome

Shaken Baby Syndrome: una sindrome poco nota che può provocare gravi danni alla salute del neonato

Shaken Baby Syndrome, ossia “Sindrome del bambino scosso”, anche nota come “Trauma cranico abusivo” (AHT) è una sindrome poco conosciuta dai genitori e frequentemente sottovalutata anche dai pediatri.

Non si sa con esattezza la sua incidenza in Italia e in Europa per due ragioni principali: la diagnosi è complessa, numerose vittime non sono portate dai dottori.

In Italia si stima che l’incidenza sia di 3 casi ogni 10.000 bambini di età inferiore a 1 anno ma questa cifra potrebbe rappresentare soltanto la punta di un iceberg sommerso. L’anno scorso, nel solo Ospedale Regina Margherita di Torino, sono stati registrati 6 casi di SBS.

Per questa ragione, Terre des Hommes ha diffuso, tramite la collaborazione con 6 eccellenze ospedaliere pediatriche italiane, un decalogo di informazioni e suggerimenti utili per far comprendere i pericoli e le conseguenze di uno dei movimenti più comuni e rischiosi per calmare il pianto dei bimbi: lo scuotimento.

Cos’è la Shaken Baby Syndrome ? Quali sono i fattori di rischio ?

La “Shaken Baby Syndrome” (SBS) è lo scuotimento violento del bambino di età inferiore ai 2 anni come tentativo per interrompere il pianto del bambino, con trauma encefalico e conseguenti danni neurologici.

Nei primi mesi di vita, i muscoli cervicali del collo dei neonati non sono in grado di sostenere la testa.

Pertanto, se si scuote con violenza il bambino, il cervello si muove in maniera libera internamente al cranio, causando ecchimosi, gonfiore e sanguinamento dei tessuti.

Si manifesta con maggiore frequenza tra le 2 settimane e i 6 mesi di vita, periodo in cui l’intensità del pianto del neonato è massima e il bambino non è ancora capace di controllare la testa.

Solitamente, i genitori o altre figure educative (nonni, educatrici del nido, babysitter, ecc.) che accudiscono i bambini tentano-anche in maniera inconsapevole- di placare il neonato attuando comportamenti sbagliati (come lo scuotimento). Secondo i dati divulgati dalla SIN, i principali fattori scatenanti sono:

famiglia costituita da un solo genitore

età della madre inferiore ai 18 anni

basso livello di istruzione

abuso di alcool o droghe

disoccupazione

violenza in ambito domestico

disagio sociale

Tuttavia, la Shaken Baby Syndrome è dovuta principalmente all’esasperazione di genitori scarsamente informati che provano una maldestra e sbagliata “manovra consolatoria”.

Lo scuotimento violento, anche se dura soltanto pochi secondi, può provocare lesioni gravissime, specialmente per i bambini sotto l’anno d’età.

Determinare con precisione la violenza o la durata dello scuotimento necessari a provocare un danno risulta complicato.

In base alle dichiarazioni dei responsabili si evidenzia che il bambino, solitamente, viene scosso con molta energia all’incirca 3-4 volte al secondo per 4-20 secondi.

Le lesioni da scuotimento non derivano da:

giochi abituali come il gioco del cavalluccio

l’andare in bicicletta con il bambino

frenate brusche in automobile

cadute dal divano o da un altro mobile









Quali sono i sintomi e le conseguenze della SBS ?

I sintomi della Shaken Baby Syndrome sono:

vomito

mancanza di appetito

difficoltà a deglutire

elevata irritabilità

letargia

mancanza di sorrisi o di vocalizzi

errata postura

difficoltà nella respirazione

incremento della circonferenza cranica in modo disarmonico rispetto a peso e altezza

difficoltà nel controllare la testa

pianti frequenti

alterazioni della coscienza

arresto cardiorespiratorio

Non bisogna sottovalutare alcuno di questi sintomi manifestati dal bambino che sono spie fondamentali per una diagnosi esatta.

Gli effetti della SBS sono di differente intensità e gravità. I danni di tipo neuro-psicologico derivanti dallo scuotimento possono manifestarsi, durante i primi mesi di vita del neonato, da un punto di vista motorio e del linguaggio.

Le conseguenze di maggiore gravità sono:

disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione, della memoria, del linguaggio

disabilità fisiche

lesioni alla vista o cecità

disabilità uditive

paralisi cerebrale

epilessia

ritardo psicomotorio

ritardo mentale

coma

morte del bambino

Si ritiene che soltanto nel 15% dei casi non si osservano conseguenze sulla salute del bambino.

Nei primi mesi di vita, il bambino mediante il pianto manifesta ciò che vuole comunicare:

fame

sonno

caldo

freddo

voglia di coccole

bisogno di essere cambiato

bisogno di rassicurazioni mediante contatto fisico

Qualunque sia la ragione, non si deve mai scuotere il bambino nel tentativo di placarlo poiché può provocargli lesioni.

Quali soluzioni si possono mettere in atto per prevenire la Shaken Baby Syndrome ?

Sono numerose le soluzioni che si possono applicare per tentare di placare il pianto di un neonato:

fargli un bagnetto rilassante

porlo in posizione fetale

portarlo a fare un giro in auto

cullarlo nella carozzina

fargli sentire un rumore costante ( asciugacapelli, lavatrice, aspirapolvere ecc.)

Se il bambino continua a piangere e non si riesce a sopportarlo, è opportuno farsi aiutare da altri familiari/amici e, qualora ritenuto necessario, portare il bambino dal medico.

Si può prevenire qualsiasi forma di abuso o maltrattamento minorile in generale e della SBS nello specifico, tramite l’uso di vari strumenti come:

corsi di formazione per i genitori sul pianto dei neonati

un maggior dibattito pubblico su questi argomenti

un piano di sostegno/intervento per i genitori che hanno difficoltà nell’accudimento del neonato.

Alessia Cesarano