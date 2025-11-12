La visita di Ahmed al Sharaa alla Casa Bianca segna una svolta storica e controversa nelle relazioni tra Washington e Damasco, con l’unione della Siria nella coalizione antijihadista. Un tempo ricercato dagli Stati Uniti proprio in qualità di jihadista, al Sharaa è oggi accolto come alleato nella lotta contro lo Stato Islamico, simbolo di una nuova stagione di Realpolitik americana. Dietro le dichiarazioni di amicizia, tuttavia, si nascondono le contraddizioni di un Medio Oriente ancora diviso tra pacificazione e memoria delle violenze passate.

Un incontro che riscrive la diplomazia mediorientale

Una stretta di mano, avvenuta lontano dai riflettori, ha segnato una delle svolte più inattese nella politica internazionale degli ultimi anni. Il presidente statunitense Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca Ahmed al Sharaa, leader siriano ad interim, ex capo di una fazione jihadista, ora presentato come il nuovo alleato americano nella lotta contro il terrorismo. È la prima volta, dalla fondazione della Repubblica siriana nel 1946, che un capo di Stato di Damasco varca la soglia dell’edificio simbolo del potere statunitense.

Trump, fedele alla sua logica di “realpolitik pragmatica”, ha commentato l’incontro con parole destinate a far discutere: “Al Sharaa mi piace molto. Ha avuto un passato brutale, ma a volte solo chi ha attraversato l’inferno può costruire la pace”. Parole che suonano come una legittimazione politica e personale per un uomo che fino a pochi mesi fa figurava nella lista nera del Dipartimento di Stato, accusato di legami con Al Qaeda e sottoposto a una taglia di dieci milioni di dollari, e che invece oggi è rappresentante di una nuova Siria nella coalizione antijihadista.

Dal jihadismo alla politica: la metamorfosi di un leader

La storia di Ahmed al Sharaa è la sintesi di una Siria devastata e di un Medio Oriente in cerca di nuovi equilibri. Ex comandante del gruppo Hayat Tahrir al-Sham, Sharaa ha saputo sfruttare il caos seguito al crollo del regime di Bashar al-Assad nel dicembre 2024 per presentarsi come l’uomo della ricostruzione. La sua leadership, inizialmente fondata sulla forza delle armi, si è trasformata in un progetto politico di apertura verso l’Occidente e i paesi arabi moderati.

L’immagine dell’ex miliziano che gioca a basket con i generali americani, diffusa pochi giorni prima della visita ufficiale, è diventata il simbolo di una riconciliazione costruita a tavolino. La Casa Bianca ha voluto dimostrare che la posizione della Siria nella coalizione antijihadista può rinascere il Paese come partner affidabile, mentre Ahmed al Sharaa si propone come l’uomo capace di traghettare il popolo siriano e le sue istituzioni fuori dall’isolamento e di riscrivere la sua reputazione internazionale.

Una coalizione contro il passato

Il vertice di Washington non è stato solo un gesto simbolico. Durante l’incontro, è stato formalizzato l’ingresso della Siria nella coalizione internazionale contro lo Stato Islamico, portando a novanta il numero dei paesi membri. Per Trump, questo passaggio rappresenta un tassello nella sua strategia di stabilizzazione del Medio Oriente; per Ahmed al Sharaa, è la definitiva consacrazione sulla scena globale.

La nuova alleanza prevede anche la creazione di una base militare americana nei pressi di Damasco, ufficialmente destinata a “coordinare gli aiuti umanitari e monitorare gli sviluppi con Israele”. In realtà, secondo osservatori diplomatici, si tratta di un presidio strategico per garantire agli Stati Uniti un punto di osservazione privilegiato sui movimenti militari dell’area.

Le sanzioni sospese e la diplomazia del perdono

L’adesione della Siria nella coalizione antijihadista e il ritorno nella comunità internazionale è stato accompagnato da un importante gesto politico: la sospensione delle sanzioni americane per 180 giorni, in attesa della revoca definitiva da parte del Congresso. Le misure, imposte in base al “Caesar Act” del 2019 per le violazioni dei diritti umani sotto Assad, restano formalmente in vigore ma con ampie deroghe.

Già a maggio, Washington aveva concesso una prima sospensione, poi prorogata dopo il nuovo corso di Sharaa. Contestualmente, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – su proposta statunitense – ha rimosso il presidente siriano dalla lista dei terroristi, aprendo così la strada alla riapertura dell’ambasciata siriana a Washington.

Gli Stati Uniti, da parte loro, vedono in questo gesto un investimento sulla “nuova Siria”: un Paese da ricostruire, ma anche un potenziale alleato economico e militare in una regione che resta una polveriera geopolitica.







Israele e il difficile equilibrio della pace

Tra i temi discussi nello Studio Ovale, figura anche l’ipotesi di un accordo di sicurezza tra Damasco e Tel Aviv. Secondo fonti diplomatiche, si sarebbe parlato del possibile ritiro israeliano da alcune aree nel sud della Siria, occupate dopo la caduta del regime di Assad.

Un passo che appare ancora lontano, poiché Israele guarda con sospetto alla metamorfosi di Sharaa, temendo un “cambio di volto” più tattico che sincero. Tuttavia, il solo fatto che una tale discussione sia avvenuta segna un cambiamento epocale: per la prima volta in decenni, la Siria non viene più percepita solo come una minaccia, ma come un interlocutore possibile.

La politica americana e le contraddizioni

L’incontro tra Trump e Sharaa rappresenta il trionfo del pragmatismo politico sulla memoria storica. Un ex jihadista, fino a ieri simbolo della violenza settaria, oggi siede accanto al presidente degli Stati Uniti come partner strategico. È un’operazione diplomatica rischiosa, che suscita perplessità tra gli alleati europei e le organizzazioni per i diritti umani.

Trump, però, ha costruito la propria dottrina estera proprio su questo principio: trattare non con chi si vorrebbe, ma con chi è necessario per garantire stabilità e vantaggi geopolitici.

Come ha scritto il presidente sul suo social network Truth Social, “una Siria stabile e prospera è fondamentale per la pace della regione”. Ma a quale prezzo e con quale memoria del passato?

La visita di Ahmed al Sharaa a Washington segna un punto di svolta nella storia della Siria post-bellica e nella politica estera americana. Dalla cella di un prigioniero accusato di terrorismo alla stretta di mano con il leader della più grande potenza mondiale, il suo percorso incarna tutte le ambiguità della geopolitica contemporanea: il confine sempre più sottile tra redenzione e convenienza.

Il futuro dirà se la “nuova Siria” di Ahmed al Sharaa sarà davvero un simbolo di rinascita o soltanto un capitolo di Realpolitik destinato a svanire come tanti prima.

Lucrezia Agliani