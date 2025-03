Il fenomeno dello sharenting è simbolo di una deriva che investe la sfera privata dei minori, traducendosi in una potenziale minaccia per la loro sicurezza e dignità. Questo neologismo, frutto della fusione tra i termini inglesi share (condividere) e parenting (genitorialità), si sostanzia nella pubblicazione sistematica di immagini e video dei figli sui social media da parte dei genitori. Sebbene tale pratica possa apparire innocua o addirittura affettuosa, le implicazioni sottese a questa consuetudine si rivelano di portata ben più ampia e preoccupante. Il Garante della Privacy ha recentemente avviato una campagna di sensibilizzazione, “La sua privacy vale molto più di un like”, per contrastare il fenomeno e porre l’accento sui rischi connessi alla sovraesposizione digitale dei minori.

L’intervento del Garante della Privacy

Consapevole delle implicazioni nefaste di questa tendenza, il Garante della Privacy ha promosso una campagna di sensibilizzazione, “La sua privacy vale molto più di un like”, attraverso uno spot diffuso sui canali della RAI e sui social network, volto a indurre i genitori a riflettere sui rischi connessi alla condivisione di contenuti dei propri figli. L’Autorità ha inoltre avanzato la proposta di estendere le tutele già previste in materia di cyberbullismo, per arginare gli abusi legati alla diffusione non autorizzata di immagini di minori.

Il fenomeno non si esaurisce nella sola lesione del diritto alla riservatezza: la costruzione di un’identità digitale imposta dall’esterno può determinare ripercussioni significative sulla formazione della personalità del minore, compromettendone l’autodeterminazione e la percezione di sé. Non di rado, il dissenso si manifesta nel momento in cui i soggetti, ormai cresciuti, si trovano a fronteggiare un passato digitale non scelto, divenuto parte integrante della loro immagine pubblica.

A differenza di una narrazione familiare che rimane circoscritta all’ambito privato, i contenuti diffusi in rete esulano dal controllo di chi li pubblica. L’informazione digitale è virtualmente eterna e accessibile a un pubblico illimitato. Dunque, quale diritto hanno i genitori di modellare preventivamente l’immagine pubblica dei propri figli, esponendoli a giudizi, pregiudizi e potenziali conseguenze irreversibili di natura psicologica e sociale?







Giurisprudenza e regolamentazione: un quadro normativo in evoluzione

La legislazione europea, attraverso il Regolamento EU 2016/679 (GDPR), riconosce ai minori lo status di persone fisiche vulnerabili, sottolineando l’esigenza di una protezione rafforzata dei loro dati personali. Il Considerando 75 e il Considerando 38 del Regolamento sanciscono, infatti, che i minori possono non essere pienamente consapevoli delle conseguenze della divulgazione delle proprie informazioni.

A livello nazionale, il Garante della Privacy, con il provvedimento del 13 novembre 2024, ha ribadito che la pubblicazione di immagini di minori di 14 anni sui social network richiede il consenso esplicito di entrambi i genitori. Ove il minore abbia compiuto 14 anni, gli viene riconosciuta la facoltà di decidere autonomamente.

Emblematico è il caso di un padre ammonito dall’Autorità per aver condiviso sul proprio profilo Facebook un’immagine dei figli minori senza il consenso dell’ex coniuge. Nonostante la richiesta materna di rimozione, l’uomo aveva perseverato nella condotta, violando il principio di tutela della riservatezza del minore.

Anche in ambito internazionale, la giurisprudenza ha assunto una posizione stringente: in Olanda, un tribunale ha condannato una nonna a rimuovere le immagini dei nipoti dai propri account social, applicando il GDPR alla fattispecie in quanto la pubblicazione non poteva ritenersi limitata a un contesto strettamente domestico.

Le implicazioni psicologiche e i pericoli concreti dello sharenting

Lo sharenting può essere interpretato come una manifestazione spontanea di affetto e orgoglio o un gesto dettato dall’entusiasmo genitoriale, ma allo stesso tempo è impossibile ignorarne la componente negligente.

La condivisione compulsiva e priva di criterio di contenuti ritraenti minori dimostra un’approssimazione allarmante nel valutare le conseguenze a lungo termine. Molti genitori, per leggerezza o per scarsa consapevolezza, pubblicano immagini accompagnate da dettagli personali, come nomi, età e localizzazione, ignari di star fornendo informazioni preziose.

Il rischio di sfruttamento di fotografie e filmati per scopi illeciti è molto alto. I pedofili digitali possono appropriarsene con estrema facilità, manipolando i contenuti mediante software di ritocco per inserirli in circuiti di materiale pedopornografico.

Inoltre, la geolocalizzazione incorporata nei file multimediali pubblicati in rete agevola l’adescamento da parte di soggetti malintenzionati, che possono sfruttare le informazioni sulle abitudini e i luoghi frequentati dai minori per instaurare un contatto ingannevole.

L’esposizione digitale della vita infantile non si limita a configurarsi come un fenomeno giuridicamente controverso, ma cela risvolti psicologici preoccupanti. L’Università del Michigan ha evidenziato come il 50% dei genitori ammetta di aver condiviso contenuti potenzialmente imbarazzanti sui propri figli, mentre il 27% abbia pubblicato immagini inappropriate.

La perdita di controllo su questi materiali può sfociare in episodi di bullismo e umiliazione, condizionando l’autostima e il benessere emotivo dei minori. La percezione di essere stati esposti senza consenso può alimentare un senso di sfiducia nei confronti della famiglia, generando tensioni relazionali difficilmente sanabili.

Strategie di tutela: come proteggere i minori dallo sharenting

Se la condivisione di contenuti inerenti ai propri figli appare ineluttabile, è quanto mai necessario adottare delle misure di tutela per ridurne i rischi. Il Garante della Privacy suggerisce l’oscuramento del volto dei minori nelle immagini mediante tecniche di pixelatura o inserendo emoticon, la restrizione della visibilità sui social ai soli contatti fidati, l’astensione della creazione di profili dedicati ai bambini e la lettura attenta delle informative sulla privacy delle piattaforme utilizzate.

Tuttavia, queste precauzioni non sono sufficienti se non vengono accompagnate da una riflessione più ampia sulla liceità morale ed etica di esporre pubblicamente chi non può esprimere il proprio dissenso.

Il diritto alla riservatezza dei minori non può essere subordinato al desiderio narcisistico dei genitori di esibire la propria progenie sul palcoscenico virtuale.

Michela Rubino