Torino ha rischiato di essere all’avanguardia per quanto riguarda il trasporto pubblico. Questo servizio locale può essere realizzato con vari mezzi e come si sa, il capoluogo piemontese non ha una gran fama di essere una città particolarmente eco-friendly, nonostante ne abbia notevolmente bisogno. Ad agosto si sarebbe dovuto sperimentare un nuovo servizio di sharing riguardante i monopattini elettrici e come vale per tutte le altre tipologie di sharing, il sistema sarebbe funzionato semplicemente installando un’app sul telefono che permette di noleggiare il mezzo di trasporto.

Tuttavia ciò non è stato possibile in quanto non vi è una chiara normativa che regolamenti il transito dei monopattini elettrici, sia che si tratti di fruizione privata, che di sharing.

Questi particolari mezzi infatti, al momento rientrano precisamente nella categoria di microciclomotori elettrici, definita dal comma 8 dell’articolo 190 e regolamentata dalla circolare del Ministero dei trasporti 300/A/1/46049/104/5: “i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima – per costruzione – superiore a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da considerare tra i ciclomotori o motoveicoli”, se non fosse che a differenza di quest’ultimi, i monopattini nella maggior parte dei casi non sono omologati e tanto meno assicurati. Dunque al momento, a causa di questo vuoto normativo le autorità locali vietano l’utilizzo di questi mezzi su qualsiasi piste ciclabili o area non circoscritta.









C’è da dire che il servizio LimeBike (questo il nome dello sharing di monopattini elettrici) giungerebbe per iniziativa di una start-up statunitense privata, non pubblica, e questo potrebbe aiutare, con l’aggiunta di accordi tra promotori e comune, a non far tardare ancora molto l’avvento di questo sistema di condivisione.

LimeBike non è più una novità in Europa, infatti per la gioia dei cittadini che vogliono ovviare il problema del traffico, è già arrivato da qualche mese in alcune città come Berlino, Brema, Parigi, Francoforte e Zurigo. Confidiamo che presto potremo sfrecciare su un monopattino elettrico anche in Italia.

Roberta Rosaci