Il 5 novembre 2025, Shein apre a Parigi alle 13 il suo primo negozio fisico al mondo presso il grande magazzino BHV Marais di Parigi, nel cuore del quartiere del Marais. Poche ore dopo l’apertura, il governo francese ha annunciato l‘avvio di una procedura di sospensione del sito di Shein in Francia, fino a quando l’azienda non dimostrerà alle autorità che tutti i suoi contenuti sono conformi alle leggi francesi.

Lo scandalo delle bambole di Shein

La controversia che ha travolto Shein riguarda la vendita sul suo sito di bambole gonfiabili dall’aspetto di bambine, alte circa 80 centimetri e fotografate mentre reggevano orsacchiotti di peluche. L’ente francese antifrode DGCCRF ha segnalato il caso alla procura di Parigi, che ha aperto un’inchiesta riguardante non solo Shein, ma anche altri rivenditori online come AliExpress, Temu e Wish.

Il portavoce di Shein in Francia, Quentin Ruffat, ha attribuito la vendita delle bambole a “un malfunzionamento dei nostri processi e della nostra governance”. L’azienda ha annunciato di voler “collaborare pienamente“ con le autorità giudiziarie francesi e ha imposto un divieto su tutte le bambole sessuali, dichiarandosi pronta a fornire i nomi degli acquirenti se richiesto dalle autorità.

Le opposizioni contro il grande colosso commerciale

L’inaugurazione ha attirato centinaia di persone in fila davanti al BHV Marais, ma anche decine di manifestanti e forze dell’ordine. Gli attivisti hanno scandito slogan come “Vergognatevi voi che oggi fate la fila, vergogna Shein per vendere bambole pedopornografiche“. Una petizione online contro l’apertura ha superato le 120.000 firme, con gruppi ambientalisti e per la tutela dei minori che hanno condannato Shein.







Durante l’inaugurazione, alcuni attivisti si sono introdotti all’interno del negozio brandendo bandiere palestinesi ed esponendo cartelloni di denuncia dello sfruttamento della minorità uigura in Cina, con lo slogan “Dalla colonizzazione ai vostri armadi“.

La posizione del grande magazzino BHV

L’apertura è stata resa possibile da Frédéric Merlin, 34 anni, proprietario della Société des Grands Magasins (SGM) che detiene il BHV. Merlin ha ammesso di aver valutato l’interruzione della partnership con Shein dopo lo scandalo, definendo la vendita delle bambole “spregevole, indecente, abietta”, ma ha poi cambiato idea dopo che Shein ha dimostrato disponibilità a collaborare con le autorità francesi.

Il centro commerciale BHV ha attraversato difficoltà finanziarie negli ultimi anni e la SGM ritiene che l’arrivo di Shein contribuirà a rilanciare gli affari, anche se diversi brand hanno scelto di lasciare il negozio in protesta, tra cui Agnès B., A.P.C. e Figaret.

La decisione ha provocato dure critiche. Emmanuel Grégoire, candidato socialista al comune di Parigi, ha dichiarato: “Monsieur Merlin patteggia col diavolo offrendogli una vetrina di rispettabilità, ma Shein concorre massicciamente alla distruzione del commercio di prossimità“.

Le multe pregresse di Shein in Francia

La Francia ha già multato Shein tre volte nel 2025, per un totale di 191 milioni di euro. Le sanzioni sono state imposte per il mancato rispetto della normativa sui cookie online, per pubblicità ingannevole, informazioni fuorvianti e per non aver dichiarato la presenza di microfibre di plastica nei suoi prodotti.

Shein è stata anche accusata di sfruttamento dei lavoratori, che vengono fatti lavorare fino a 17 ore al giorno con paghe molto basse, e di potenziale coinvolgimento con il lavoro forzato nella regione dello Xinjiang in Cina.

La legge francese contro l’ultra fast fashion

Il 10 giugno 2025 il Senato francese ha approvato con 337 voti favorevoli e uno contrario un disegno di legge contro l’ultra fast fashion. La legislazione introduce un sistema di eco-score che valuterà l’impatto ambientale dei prodotti. I marchi con i punteggi più bassi saranno tassati fino a 5 euro per articolo a partire dal 2025, aumentando a 10 euro entro il 2030, con un limite massimo del 50% del prezzo al dettaglio.

Il disegno di legge prende di mira specificamente marchi come Shein e Temu, ma esclude i grandi attori europei come Zara, H&M e Kiabi. La legge vieta inoltre ogni forma di pubblicità legata alla moda ultra-rapida, comprese le sponsorizzazioni affidate agli influencer.

La legge dovrà passare all’esame di una commissione congiunta tra Senato e Assemblea Nazionale per produrre un testo definitivo, prima dell’adozione finale. Successivamente dovrà ricevere l’approvazione della Commissione Europea.

Le critiche degli ambientalisti al disegno di legge

I gruppi ambientalisti hanno criticato il disegno di legge per aver ridotto la sua portata. “È un’occasione mancata. Abbiamo un testo che si rivolge a due marchi” ha dichiarato Pierre Condamine di Friends of the Earth, sottolineando come la legge rischi di essere troppo specifica invece di affrontare il problema del fast fashion in generale.

Thibaut Ledunois, direttore dell’innovazione della federazione francese del prêt-à-porter femminile, ha definito l’apertura “un giorno nero per la nostra industria”, aggiungendo che “Shein sta sviluppando una bella vetrina nel nostro paese, giustificando tutti gli affari cattivi, tristi e orribili che sviluppano in tutto il mondo”.

Opinione pubblica e possibili ripercussioni sul colosso del fast fashion

Il governo francese ha coinvolto la Commissione Europea, sollecitando un’indagine formale per verificare la conformità della piattaforma al Digital Services Act. Gli sviluppi in Francia potrebbero avere effetti a livello europeo e globale, servendo da esempio per regolamentazioni sempre più severe.

Per Shein, la gestione della crisi, la conformità alle nuove norme e la risposta alle proteste determineranno la sua reputazione in un prossimo futuro. L’azienda ha già annunciato piani per aprire altri cinque negozi in Francia, a Dijon, Grenoble, Reims, Angers e Limoges, ma il contesto normativo e sociale sempre più ostile potrebbe rappresentare una sfida significativa per l’espansione del colosso cinese in Europa.