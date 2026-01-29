A più di otto decenni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz, il campo di sterminio che più di ogni altro è divenuto simbolo dell’annientamento sistematico degli ebrei d’Europa e della Shoah, l’antisemitismo continua a manifestarsi nel dibattito pubblico italiano in forme persistenti e talvolta esplicite. Non si tratta soltanto di episodi isolati o di frange marginali, ma di atteggiamenti che, secondo recenti indagini demoscopiche, trovano spazio nella percezione e nelle convinzioni di una quota tutt’altro che trascurabile della popolazione.

Le frasi che emergono dalle rilevazioni – giudizi sprezzanti, delegittimazione della memoria storica, richiami all’esclusione – restituiscono un quadro complesso. Esse non raccontano solo un problema di ignoranza storica, ma segnalano una frattura più profonda nel rapporto tra memoria collettiva, identità nazionale e cultura democratica.

“Esagerano a ricordare le stragi naziste”

Uno dei nodi più delicati messi in luce dalle ricerche riguarda la percezione dell’Olocausto e della sua narrazione pubblica. Secondo un sondaggio condotto dall’istituto Youtrend, una parte degli intervistati ritiene che lo sterminio degli ebrei perpetrato dalla Germania nazista sia stato “ampiamente esagerato”. Il dato più significativo non è soltanto l’esistenza di questa opinione, ma la sua diffusione: il 14% degli intervistati dichiara di essere d’accordo con tale affermazione, suddividendosi tra chi la considera certamente vera e chi la giudica probabilmente tale.

Il rischio, mostrato da storici e sociologi, è quello di un progressivo scivolamento dal revisionismo al negazionismo, in cui il dubbio non è più strumento di analisi critica ma mezzo per erodere la verità storica.

La memoria della Shoah viene percepita da alcuni non come un dovere civile, ma come un racconto ripetitivo, talvolta fastidioso, che occuperebbe uno spazio ritenuto eccessivo nel discorso pubblico. È una percezione che ignora il valore universale di quella memoria, non legata a una singola comunità ma all’intera umanità.







Il ruolo dei sondaggi e il peso dei numeri

Accanto a Youtrend, anche l’istituto Eumetra ha approfondito il tema, indagando atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi nei confronti degli ebrei in Italia. Le ricerche demoscopiche non hanno la pretesa di spiegare integralmente fenomeni complessi, ma offrono una fotografia significativa dello stato dell’opinione pubblica in un determinato momento storico.

I dati raccolti mostrano come l’antisemitismo contemporaneo non si esprima necessariamente attraverso forme violente o apertamente ideologiche, ma spesso tramite giudizi sommari, battute, sospetti e generalizzazioni. È un antisemitismo “a bassa intensità”, che si mimetizza nel linguaggio quotidiano e trova terreno fertile nella disinformazione e nella semplificazione.

L’importanza di questi numeri risiede proprio nella loro capacità di rendere visibile ciò che altrimenti resterebbe sommerso: una diffidenza latente che, in determinate condizioni sociali e politiche, può riemergere con maggiore forza.

“Sono antipatici”

Tra le affermazioni più ricorrenti rilevate dalle indagini vi è quella che descrive gli ebrei come “antipatici”. Apparentemente innocua, questa etichetta racchiude in realtà un’antica tradizione di stereotipi negativi, che riducono un gruppo umano complesso e plurale a una caricatura emotiva.

Il giudizio di “antipatia” non si fonda su esperienze dirette o su conoscenze reali, ma su immagini sedimentate nel tempo, spesso trasmesse inconsapevolmente attraverso la cultura popolare, il linguaggio mediatico o i social network. È una forma di pregiudizio che non urla, ma insinua; che non aggredisce apertamente, ma isola e stigmatizza.

“Dovrebbero essere espulsi dall’Italia”

Più esplicite e allarmanti sono le dichiarazioni che evocano l’esclusione degli ebrei dal corpo sociale nazionale, fino a ipotizzarne l’espulsione. Anche se sostenute da una minoranza, queste posizioni richiamano direttamente un passato che l’Italia democratica dovrebbe aver definitivamente archiviato.

Il riferimento, implicito o esplicito, è alle leggi razziali del 1938, quando gli ebrei italiani furono privati dei diritti civili, esclusi dalle scuole, dagli impieghi pubblici e dalla vita sociale. Riproporre oggi, anche solo a livello retorico, l’idea che un gruppo di cittadini non appartenga pienamente alla nazione significa mettere in discussione i fondamenti costituzionali dello Stato.

Antisemitismo e disinformazione

Uno dei fattori che alimentano il persistere di questi atteggiamenti è la diffusione di informazioni distorte o false, soprattutto attraverso il web. Teorie complottiste, narrazioni alternative e contenuti negazionisti trovano spazio in ambienti digitali poco regolati, raggiungendo un pubblico vasto e spesso privo degli strumenti critici necessari per valutarli.

La storia viene così piegata a esigenze ideologiche o identitarie, e la Shoah diventa oggetto di strumentalizzazione o banalizzazione. Il risultato è una progressiva perdita di consapevolezza della portata reale di ciò che è accaduto in Europa tra il 1933 e il 1945.

La memoria pubblica, quando è condivisa e consapevole, rappresenta uno strumento di prevenzione contro l’odio e la discriminazione. Quando invece viene contestata o ridotta a rituale vuoto, perde la sua funzione educativa e civile.

Patricia Iori