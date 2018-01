Lo shopping online è sempre più in aumento, ma l’Italia è alle ultime posizioni. Lo dice un report Eurostat: a fronte di una media europea di acquisti online del 68%, la media italiana è del 43% fra gli utenti di Internet (negli ultimi 12 mesi). Nella classifica stilata, dopo l’Italia vengono Paesi come: Romania, Bulgaria, Cipro e Croazia. Mentre in cima alla lista si trovano: Regno Unito (86%), Svezia (84%), Germania, Danimarca, Olanda e Lussemburgo (82% tutti e quattro). La tendenza ad acquistare online è più alta tra i giovani, in particolare nella fasce d’età comprese tra i 16 e i 24 anni e i 25 e i 54 anni. Gli acquisti riguardano per lo più attrezzature sportive e abbigliamento (64%), al secondo posto ci sono prenotazioni per viaggi e vacanze (53%). Le cifre spese per lo shopping online in genere sono comprese tra i 100 e i 499 euro.









La situazione in Italia

In Italia la percentuale di acquisti online da parte delle due fasce d’età sopra indicate è del 32%, molto più bassa rispetto alla media europea del 57%. Ciò deriva anche dal fatto che gli italiani che tendono ad usare Internet sono in numero inefriore rispetto agli utenti degli altri Paesi europei. Si stima infatti che solo il 72% egli italiani abbia usato il web negli ultimi 12 mesi; mentre in Europa la media di utenti è pari all’85% (con picchi del 95% in Gran Bretagna).

Analisi degli acquisti

Dire “shopping online” è un po’ troppo generico: oggi, si può acqusitare da computer, tablet o smartphone. Insomma i dispositivi da cui comprare con un semplice click sono diversi. Andando più nel dettaglio, il 20% dei consumatori italiani acquista tramite smartphone almeno una volta la settimana; il 19% acquista via tablet e il 32% acquista tramite PC. Sono i dati riportati dalla ricerca di PwC “Total Retail 2017”: ricerca che offre un’analisi dei comportamenti di consumo online in più di 32 Paesi.









Vantaggi dello shopping online

I vantaggi dello shopping online sono davvero notevoli. Il primo punto a favore è il poter acquistare qualsiasi prodotto offerto da un sito, senza andare fisicamente in un negozio. Lo si può acquistare da casa, anche stando comodamente seduti sul proprio divano. I siti di e-commerce sono innumerevoli e ci si può trovare davvero di tutto: libri, abbigliamento, calzature, attrezzature sportive, oggetti hi-tech ecc. Alcuni di questi siti sono ormai dei veri e propri colossi dell’economia, uno su tutti è Amazon (che però ha di recente inaugurato il suo primo supermercato Amazon Go, sembra quasi un’inversione di tendenza!). Altro vantaggio è che non solo ci sono tantissimi siti, ma che c’è una maggiore varietà e selezione di articoli, rispetto ai negozi fisici. Ciò vuol dire che c’è una maggiore possibilità di scelta per i potenziali clienti. Inoltre, i prezzi sono un altro fattore importante da considerare: su Internet si risparmia, c’è poco da fare. In periodi particolari, come il Black Friday, il Cyber Monday o in tempi di saldi, le offerte sono ancora più vantaggiose. lnoltre, la spedizione a casa della merce acquistata è un ulteriore fattore di gradimento dello shopping online. E molti siti permettono di restituire e rimborsare quanto acquistato gratuitamente.









Rischi dello shopping online

Ma lo shopping online prevede purtoppo anche dei rischi. Innanzitutto, i siti da cui si sceglie di acquistare devono essere sicuri ed autorizzati. Altrimenti si rischia di pagare in anticipo per merce che non si riceverà mai. Inoltre, c’è il rischio che questi siti contengano dei virus capaci di clonare i dati delle carte di credito. Attenzione anche a quelle strane marche che si trovano sui social media, in particolare Instagram e Pinterest. Spesso ci si imbatte in pagine di moda e accessori che vendono a prezzi stracciati articoli di buona qualità. Ma, una volta giunto a destinazione il pacco ordinato, ci si accorge che ciò che si è acquistato non corrisponde alla merce vista ed ordinata. Questo succede perché queste pagine copiano e incollano le foto di vestiti e accessori da altre pagine o altri siti e li vendono a prezzi concorrenziali. Poi però la merce si rivela di scarsa qualità e di pessima fattura.

Occhio al prezzo e occhio ai siti!

Carmen Morello