Le aziende mettono in campo strategie sempre più creative per contenere l’impatto dell’inflazione. Una di queste è la cosiddetta shrinkflation, termine anglosassone che fonde i verbi to shrink (restringere) e inflation (inflazione), e che indica un fenomeno tanto subdolo quanto diffuso: la riduzione della quantità di prodotto venduto a parità di prezzo, o addirittura a prezzo aumentato, senza che questo cambiamento venga immediatamente percepito dal consumatore.

Una strategia silenziosa

La shrinkflation si manifesta nei supermercati, sugli scaffali, tra i prodotti di uso quotidiano. Una tavoletta di cioccolato che da 100 grammi passa a 85, una confezione di biscotti che scende da 350 a 300 grammi, un pacco di detersivo che contiene qualche lavaggio in meno. Tutto resta apparentemente uguale: il packaging, la disposizione sugli scaffali, il prezzo indicato sul cartellino. Ma il contenuto, no. E non è un caso. È una strategia deliberata.

Le imprese adottano questa tecnica per contenere i costi senza generare un immediato rifiuto del consumatore, che potrebbe reagire negativamente a un aumento diretto dei prezzi. In tempi di inflazione, aumentare i prezzi in modo trasparente può causare un calo nelle vendite. Ridurre invece la quantità di prodotto è spesso meno visibile, e quindi meno dannoso per le vendite nel breve termine.

Le origini del termine e l’attribuzione a Pippa Malmgren

Sebbene il fenomeno esistesse da decenni, è solo in tempi relativamente recenti che ha ottenuto una definizione precisa. A coniare il termine “shrinkflation” fu l’economista americana Pippa Malmgren, nota analista di politica economica e già consigliera di politica internazionale presso la Casa Bianca. Fu lei a formalizzare una dinamica che già da tempo si manifestava nei mercati, fornendole una denominazione che oggi è entrata nel lessico economico internazionale.

In Italia, si preferisce a volte parlare di “inflazione nascosta”, una traduzione più descrittiva che creativa, forse dettata dalla consapevolezza che un adattamento letterale – come “restringinflazione” – avrebbe un effetto comico o macchinoso, risultando quasi una terminologia tecnica di un elettrodomestico, più che un fenomeno macroeconomico.







Inflazione e percezione dei consumatori

La shrinkflation trova terreno fertile in fasi di alta inflazione, come quella che ha investito l’economia globale negli ultimi anni. I rincari delle materie prime, i costi energetici aumentati vertiginosamente e le difficoltà nelle catene di approvvigionamento hanno costretto le imprese a rivedere le proprie strategie di pricing. Piuttosto che aumentare i prezzi in modo diretto, molte aziende hanno optato per tagli discreti al contenuto delle confezioni, mantenendo lo stesso prezzo per non disorientare o irritare i consumatori.

Tuttavia, questa strategia non passa del tutto inosservata. I consumatori più attenti, infatti, notano le discrepanze. Anche le associazioni dei consumatori e le autorità di vigilanza iniziano a monitorare con maggiore attenzione i casi più evidenti di shrinkflation, ribadendo come, pur non essendo illegale, la pratica sollevi dubbi di trasparenza commerciale.

Dove colpisce di più: alimentari, cosmetici, prodotti per la casa

I settori più colpiti dalla shrinkflation sono quelli in cui il confezionamento gioca un ruolo importante nella percezione del valore. Si tratta spesso di prodotti di largo consumo: alimenti confezionati, cosmetici, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa.

Un esempio emblematico è quello delle patatine in sacchetto: l’imballaggio rimane invariato, ma il contenuto può essere ridotto anche del 10-15%, con l’aggravante che spesso il sacchetto è gonfiato d’aria, creando l’illusione di abbondanza. Lo stesso vale per tubetti di dentifricio più sottili, flaconi di shampoo che perdono qualche millilitro o pacchi di caffè che passano da 250 a 200 grammi.

Mentre un aumento del prezzo è evidente e immediatamente percepibile, la riduzione della quantità richiede attenzione e confronto con confezioni precedenti. Questo asimmetrico livello di trasparenza rischia di alterare il rapporto di fiducia tra produttore e consumatore.

In alcuni Paesi, come la Francia o il Regno Unito, si discute sull’opportunità di imporre obblighi informativi più chiari sulle modifiche di quantità, per evitare che il consumatore venga tratto in inganno. Anche l’Unione Europea ha avviato un dibattito sulla necessità di norme più severe in materia di etichettatura.

Le contromosse dei consumatori

Con l’aumento della consapevolezza sul fenomeno, anche i consumatori si stanno organizzando. Sui social media nascono gruppi e pagine dedicate a segnalare casi sospetti di shrinkflation. Alcuni utenti pubblicano fotografie comparative delle confezioni “prima e dopo”, mettendo in luce le differenze e stimolando un dibattito più ampio. Questa forma di citizen journalism ha avuto un ruolo importante nel portare la shrinkflation all’attenzione del pubblico e dei media tradizionali.

Le stesse trasmissioni televisive e testate giornalistiche hanno iniziato a trattare il tema con maggiore frequenza, dando spazio a inchieste e approfondimenti che analizzano il fenomeno nel dettaglio. La pressione dell’opinione pubblica, in alcuni casi, ha portato le aziende a rivedere le proprie strategie comunicative.

Una tendenza destinata a durare?

Il futuro della shrinkflation dipenderà in larga parte dall’evoluzione del contesto economico globale. Se l’inflazione dovesse ridursi in modo consistente, è possibile che le imprese smettano di ricorrere a questa pratica, o che addirittura ripristinino i formati originali per recuperare la fiducia dei consumatori.

Tuttavia, alcuni osservatori temono che, una volta adottata, la shrinkflation tenda a cristallizzarsi come nuovo standard. La riduzione delle quantità, infatti, spesso non viene mai revocata, anche quando i costi tornano a livelli sostenibili. Questo può contribuire, nel lungo termine, a una perdita strutturale di valore per il consumatore finale.