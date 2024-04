Si è spenta Paola Gassman: l’attrice, figlia del grande Vittorio, ci ha lasciato a Roma all’età di 78 anni dopo una lunga malattia. Ha debuttato a 17 anni, calcando palcoscenici nazionali e internazionali con interpretazioni memorabili. Insieme al padre ha dato vita a una delle compagnie teatrali più importanti d’Italia. Versatile e intensa, ha lasciato un segno indelebile nel panorama teatrale italiano.

Il mondo del teatro italiano è in lutto per la scomparsa di Paola Gassman, attrice di grande talento e figura di riferimento per la scena nazionale. Si è spenta questa mattina a Roma all’età di 78 anni, dopo una lunga malattia.

Una vita dedicata al palcoscenico

Figlia del leggendario Vittorio Gassman e dell’attrice Nora Ricci, Paola Gassman ha respirato l’aria del teatro fin dalla nascita. Il suo debutto sul palcoscenico avviene a soli 17 anni, con la compagnia del padre. Da quel momento, la sua carriera è stata un crescendo di successi, con interpretazioni memorabili in opere di autori classici e contemporanei.

Un sodalizio artistico e umano

Nel 1971, Paola Gassman incontra l’attore Ugo Pagliai, con il quale instaura un sodalizio artistico e umano che durerà per tutta la vita. Insieme, hanno dato vita a una delle compagnie teatrali più importanti d’Italia, portando in scena spettacoli di grande successo che hanno emozionato il pubblico di tutta la penisola.

Un’attrice versatile e intensa

Paola Gassman era un’attrice versatile, capace di spaziare con disinvoltura dal dramma alla commedia. Ha interpretato ruoli memorabili in opere di Pirandello, Goldoni, Shakespeare e molti altri autori. La sua recitazione era caratterizzata da una grande intensità e da una profonda sensibilità, che le permetteva di entrare in contatto con il pubblico in maniera immediata.

Un impegno costante per il teatro

Oltre all’attività di attrice, Paola Gassman si è sempre impegnata per la promozione del teatro in Italia. Ha diretto la Compagnia di Teatro Stabile di Genova e ha insegnato recitazione presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.

Con la sua scomparsa, il teatro italiano perde una delle sue interpreti più significative. La sua eredità artistica e umana continuerà a vivere nel ricordo di tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata.

Un amore libero e profondo

Al di là della sua carriera, la vita di Paola Gassman è stata segnata da un grande amore: quello per Ugo Pagliai. I due, pur non essendo mai convolati a nozze, hanno condiviso la vita e il palcoscenico per oltre cinquant’anni. Un amore libero e profondo, basato sulla stima reciproca e sulla passione comune per il teatro.

Un dolore immenso

La notizia della scomparsa di Paola Gassman ha destato grande commozione nel mondo del teatro e della cultura italiana. In tanti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia e ai figli, Simona e Tommaso.

Un’artista indimenticabile

Paola Gassman lascia un vuoto incolmabile nel panorama teatrale italiano. Il suo talento, la sua dedizione e la sua passione rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e ammirarla.

Infatti, sono innumerevoli i messaggi di cordoglio che stanno arrivando dal mondo dello spettacolo italiano. In tanti hanno voluto ricordare Paola Gassman come una grande attrice e una donna straordinaria.

Un addio commosso

I funerali di Paola Gassman si terranno a Roma nei prossimi giorni. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di devolvere eventuali offerte in beneficenza ad associazioni che si occupano di sostegno al teatro.

Un’ultima standing ovation

Il mondo del teatro italiano si stringe attorno alla famiglia di Paola Gassman in questo momento di dolore. Un’ultima standing ovation per una grande attrice che ha lasciato un segno indelebile nella storia del teatro italiano e nelle future generazioni.

Patricia Iori