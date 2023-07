Si può guadagnare su un sito di scommesse?

Il mondo delle scommesse online è diventato sempre più ricco negli ultimi anni, in virtù di una serie di novità che si intravedono tanto nelle piattaforme quanto nei mercati; è evidente che le differenze rispetto al passato siano numerose, soprattutto poiché l’attenzione nei confronti degli sport è aumentata e, se in passato si guardava soltanto al calcio, al tennis o ai motori, ad oggi il ventaglio di possibilità per un giocatore è notevolmente aumentato, anche grazie ad una diversa concezione del pronostico. La conseguenza fondamentale è presto detta: gli incassi legati al mondo del gioco online stanno aumentando, così come le opportunità di chi gioca, che può sicuramente contare su un settore molto più ampio.

Certo è che guadagnare con una piattaforma di scommesse online non è semplice, dal momento che bisogna sapere come giocare e, soprattutto, come affrontare un mondo potenzialmente difficile come quello delle scommesse online che, se trattato nel modo sbagliato, potrebbe comportare non soltanto un’assenza di guadagni, ma anche gravi perdite. Insomma, di seguito si indicano alcuni consigli a proposito di come guadagnare da un sito di scommesse online.

Giocare con oculatezza

Il primo consiglio che si dà, a proposito di come guadagnare da un sito di scommesse online, riguarda sostanzialmente un metodo: tantissime persone sono ossessionate da guadagni esosi, attraverso giocate che sono interminabili e quote altissime, soprattutto in quegli eventi che presentano una squadra, un calciatore o un atleta notevolmente favorito rispetto all’altro, su cui puntualmente si scommette attirati dalle quote altissime. Giocare alle scommesse online non è certamente semplice e non esiste un sistema di sicurezza, per cui bisogna cercare di ragionare, non diminuendo le proprie possibilità di guadagno ma dando fede alla statistica, cercando di acquisire un metodo di giocata e, soprattutto, realizzando delle giocate che siano coerenti, oculate e ben pensate.

Insomma, affidarsi alla casualità potrebbe andar bene una sola volta, ma si tratterebbe comunque di un unicum, rispetto ad una grande quantità di giocate perse. Per questo motivo, se non si vogliono regalare i soldi al banco, è importante giocare con criterio, oculatezza e con una grande capacità di intuizione.

Non essere ossessionati dalla vittoria

Legato al primo motivo è un elemento che accomuna tantissimi giocatori, soprattutto in un periodo di sconfitte e che si susseguono su un conto online, in cui la percezione del denaro che viene investita e sicuramente differente rispetto alla giocata cartacea, presso un banco fisico: l’ossessione per la vittoria. Esistono alcuni momenti in cui la sconfitta è parte del gioco, per sfortuna, per eventi avversi o semplicemente per una scelta sbagliata di squadre, giocatori o eventi.

Molti utenti tentano di rifarsi subito con un’altra giocata, spesso raddoppiando addirittura la cifra puntata per rientrare immediatamente nelle spese o identificando una quota più alta che permetta di vincere di più con un investimento minore. Non bisogna essere ossessionati dalla vittoria ma è importante giocare solo quando è necessario, ovvero solo quando sia una certa competenza nella giocata che si realizza e si è quasi sicuri dell’esito di un determinato risultato: in altri casi, si tende soltanto a fare ciò che il banco implicitamente richiede.

Diversificare gli eventi

Un ultimo consiglio che si dà ai giocatori, per cercare di ottenere quante più vittorie possibili, riguarda la diversificazione degli eventi. Giocare sempre e solo lo stesso sport o la stessa squadra è il modo più semplice per perdere, dal momento che la diversificazione è alla base di cose appetibili in multiple o in giocate singole, che possono rendere il proprio sistema di gioco più composito e adatto ad una vittoria. Per farlo, naturalmente, non bisogna ancora una volta procedere per casualità, ma conoscere gli eventi.