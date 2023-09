Siamo ancora costretti a ritirare uno studio scientifico sul cambiamento climatico

Nel mondo della ricerca scientifica, l’integrità e l’accuratezza dei risultati sono fondamentali. Recentemente, uno studio sul cambiamento climatico è stato ritirato da uno dei principali editori scientifici, scatenando una serie di polemiche sull’affidabilità della ricerca in questo campo cruciale.

Springer Nature, uno dei più rinomati editori scientifici, ha recentemente ritirato uno studio sottoposto a peer-review firmato da Gianluca Alimonti, fisico nucleare, Luigi Mariani, meteorologo agrario, e dai fisici Franco Prodi e Renato Angelo Ricci. La decisione di ritirare lo studio è stata motivata dalla constatazione che le conclusioni presentate non trovavano supporto nelle evidenze scientifiche disponibili, aprendo un dibattito sulle pratiche editoriali e, nello specifico, le tematiche climatiche coinvolte.

Lo studio, intitolato “A critical assessment of extreme events trends in times of global warming” (Valutazione critica dell’andamento degli eventi estremi in tempi di riscaldamento globale), è stato pubblicato nel gennaio 2022 sull’European Physical Journal Plus, una rivista non specializzata in studi climatici. Esso affermava che, in base all’analisi dei dati relativi a eventi meteorologici estremi, la cosiddetta “crisi climatica” non era ancora evidente. Questo lavoro ha poi ricevuto ampio sostegno dai gruppi di negazionisti climatici, contribuendo a diffondere opinioni fuorvianti sul cambiamento climatico.

Tuttavia, diversi scienziati del clima, contattati da AFP e The Guardian, hanno sollevato dubbi sullo studio, accusandolo di manipolare i dati e di escludere informazioni che contraddicevano le conclusioni degli autori. Ciò ha portato Springer Nature a condurre un’indagine interna, la quale ha rivelato delle criticità nello studio. La rivista ha quindi ritirato l’articolo, sottolineando che la selezione dei dati, l’analisi e le conclusioni erano oggetto di riserve. Nonostante il ritiro, l’articolo è ancora disponibile per il download, ma ora riporta la dicitura “RETRACTED ARTICLE” su ogni pagina.

Questa situazione ha sollevato domande sulla pratica editoriale e l’accuratezza nella pubblicazione di studi scientifici. In particolare, si è sottolineato che lo studio è stato pubblicato su una rivista non specializzata in climatologia, il che potrebbe non aver coinvolto esperti di scienza del clima nel processo di revisione. Questo scenario è stato spesso utilizzato da scettici del clima per evitare la revisione da parte di specialisti del settore. L’importanza di una revisione adeguata e di una pubblicazione accurata è cruciale in un campo così delicato come il cambiamento climatico.

Inoltre, la vicenda solleva preoccupazioni più ampie riguardo alla diffusione della disinformazione scientifica e al ruolo dei cosiddetti “falsi esperti” o “pseudoesperti”. Queste figure, sebbene possano essere esperti in altri campi scientifici, spesso si esprimono su argomenti di cui non sono specialisti, creando confusione pubblica e alimentando un’apparente mancanza di consenso scientifico.

La ritrattazione dello studio di Alimonti et al. è solo uno dei tanti casi simili emersi negli ultimi anni, sollevando interrogativi sulla robustezza del processo di revisione paritaria e sulla necessità di una maggiore vigilanza nel campo della pubblicazione scientifica. Mentre la comunità scientifica continua a combattere la disinformazione e a cercare di comunicare con chiarezza la realtà del cambiamento climatico, eventi come questo evidenziano quanto sia importante garantire l’accuratezza e la validità delle informazioni scientifiche diffuse al pubblico.