Siamo così stupidi perché scegliamo di esserlo

Siamo talmente stupidi che spesso credo sia una scelta precisa della quale però non capisco le motivazioni, una scelta autodistruttiva non diversa dal fumare 40 sigarette al giorno, ubriacarsi a ripetizione, strafogarsi di cibi malsani, rovinarsi al gioco, gonfiarsi di botulino e silicone o bruciarsi il cervello con le droghe sintetiche.

Quindi la stupidità come vizio del pensiero e in quanto tale altamente selettivo. La stessa persona su questioni specifiche dimostra l’intelletto di un ciottolo di fiume ma appena l’argomento cambia ritorna nella normalità o magari più dotata di altri. Non si spiegherebbe altrimenti come il Durigon, la Brigliadori o il Pappalardo abbiano potuto non dico fare carriera, ma neppure mantenersi in vita una volta liberati dal controllo dei genitori.