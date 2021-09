Siamo davvero “animali sociali”?

Ogni tipo di raggruppamento del mondo animale, branchi di lupi, stormi di uccelli, mandrie di bovini, banchi di pesci, colonie di gatti, sciami di api e naturalmente le scimmie che più di tutti gli altri animali ci assomigliano, tutti questi gruppi tanto diversi tra loro hanno una regola in comune: chi non si assoggetta alle regole che garantiscono una vita prospera e serena viene immediatamente espulso e a volte ucciso .

Per far convivere le nostre caratteristiche individuali con la socialità abbiamo trasformato quello che in altri gruppi ci avrebbe causato l’espulsione o la morte in un valore: la Prepotenza.