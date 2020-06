Siamo nel 2020 e Marco “È un bravo educatore, ma è un finocchio.”

Sempre quella stessa frase agghiacciante che ritorna.

“Sarà anche bravo. Ma un lavoro così non lo può fare. È contronatura.”

Con-tro-na-tu-ra. Ecco cosa si è sentito dire.

Dopo quattro anni densi di soddisfazioni, Marco ha deciso di prendersi una pausa per laurearsi e perfezionarsi ancora.

Ma, prima, ha voluto dare una risposta bella ed emozionante a tutti quelli che, nel 2020, mostruosamente credono che un omosessuale non possa occuparsi di bambini (“figuriamoci fare il genitore…”) e che l’orientamento sessuale di una persona sia un criterio di valutazione professionale. Sia un criterio di valutazione punto.

“Se un omosessuale non può fare l’educatore di nido perché “contronatura” (cit.) – ha scritto – allora ditemi, essere eterosessuale è la condizione base per trattare bene i bimbi? Ogni eterosessuale diventerà sicuramente un buon educatore o genitore?

Essere omosessuale non significa essere un pedofilo, un maniaco, un manipolatore di menti o altro… significa solo una cosa: portarsi sulle spalle l’ignoranza altrui, quell’alone di stupidità che se non si ha forza a sufficienza finisce per ridurci ai minimi termini…

No, non permetto a nessuno di mettere in dubbio la mia professionalità e l’amore per i bimbi e per le loro famiglie, non permetto a nessuno di continuare a portare avanti questa campagna d’odio che riduce la mia persona ad un’etichetta che eclissa tutto quello che di buono faccio ogni giorno… “è un bravo educatore ma è FINOCCHIO”…

Io sarò anche “finocchio” ma fortunatamente la gente sopra questo dettaglio sorvola e vede molto altro in me ”.