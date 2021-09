Siamo usciti vivi da sotto un treno e quasi non ce ne siamo accorti

A quello schifo, non diverso nella sostanza dalle contrattazioni con le povere ragazze nigeriane sulle vie consolari e nella forma identico a un suntuoso lupanare pompeiano, possiamo aggiungere altre immagini significative come i selfie ai funerali delle vittime del ponte Morandi, l’esibizione di Cesare Battisti come trofeo di caccia, i sequestrati della Gregoretti , la Digos che strappa i cartelloni… Mi viene da vomitare soltanto a pensarci.