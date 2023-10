Siccità record in Amazzonia: le acque del Rio Negro mai così basse in 121 anni

Siccità record in Amazzonia. La totale assenza di piogge – la cui durata si prospetta fino a dicembre – mette in ginocchio non solo l’ecosistema della foresta pluviale, ma anche la popolazione di interi villaggi.

Siamo attualmente spettatori di un triste scenario in cui l’Amazzonia, il cosiddetto “polmone verde della Terra“, viene dilaniata dalla siccità. Quest’ultima, provoca conseguenze a più livelli, tra cui un aumento degli incendi boschivi: il più alto numero di roghi è stato registrato a giugno di quest’anno, non succedeva dal 2007. Un altro record è stato superato questa settimana: l’acqua che bagna le sponde del porto di Manaus ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 121 anni.

Il livello dell’acqua del Rio Negro di 13,38 metri: è il suo minimo storico

Manaus è la città più popolosa dello stato di Amazonas, nonché sua capitale. Centro nevralgico della regione nord del Brasile, questa città sorge sulle rive del Rio Negro e poco più a est incontra le acque del Rio Solimões. I due affluenti danno origine al famosissimo Rio delle Amazzoni. Proprio qui, al porto di Manaus, è stato registrato il livello di acqua più basso dal 2010 con soli 13,38 metri d’acqua rispetto ai 17,60 di un anno fa. Il dato rilevato è il più basso dall’inizio delle registrazioni nel 1902, e ha superato il precedente minimo storico stabilito nel 2010. I dati continuano a scendere e sono visibili sul sito ufficiale del porto di Manaus.

Le difficoltà della popolazione a causa della siccità

In totale, la siccità record in Amazzonia ha colpito 481.000 persone a partire da lunedì, secondo l’agenzia di protezione civile dello stato di Amazonas. Il periodo prolungato di assenza di piogge e siccità record in Amazzonia ha richiesto l’intervento attivo dei volontari per la distribuzione di aiuti. Alla fine della scorsa settimana un’organizzazione non governativa brasiliana, Fundação Amazônia Sustentável (FAS), ha raggiunto la regione arida nei pressi di Manaus al fine di consegnare forniture ai villaggi più vulnerabili.

La siccità aveva messo a rischio l’approvvigionamento di cibo, acqua potabile e medicinali, che solitamente vengono trasportati via fiume verso i villaggi remoti. La veloce diminuzione dei livelli d’acqua nei fiumi affluenti del Rio delle Amazzoni ha comportato la paralisi delle imbarcazioni. Nelson Mendonca, un leader della comunità di Santa Helena do Ingles, ha dichiarato che alcune zone sono ancora accessibili tramite canoe, ma molte imbarcazioni non sono riuscite a trasportare i rifornimenti lungo il fiume, pertanto la maggior parte delle merci è stata consegnata utilizzando trattori o il trasporto a piedi.

La siccità record in Amazzonia non ha risparmiato nemmeno i delfini

Il prosciugamento degli affluenti del Rio delle Amazzoni, unitamente alle alte temperature dell’acqua, si stima abbiano ucciso più di 100 delfini di fiume in via di estinzione.

L’acqua del Rio delle Amazzoni ha toccato temperature senza precedenti, superiori ai 39 gradi Celsius, e ciò avrebbe causato la morte dei delfini. L’Istituto Mamirauá, un ente di ricerca finanziato dal Ministero della Scienza del Brasile, ha riportato che i delfini deceduti sono stati trovati nel lago Tefé nei sette giorni precedenti.

Questo evento solleva ulteriori preoccupazioni tra gli scienziati del clima riguardo agli impatti dell’attività umana e delle siccità estreme nella regione.

