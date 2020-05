Silenziosamente, i grandi investitori si muovono verso le criptovalute

La scorsa settimana, il più grande gestore di investimenti al mondo, BlackRock, ha riportato la situazione sugli utili. Il messaggio e’ chiaro e dimostra che gli investitori sono più tranquilli di quanto sembrassero nell’ultimo trimestre, nonostante lo scoppio di COVID-19.

BlackRock ha visto ridursi i quasi 7 trilioni di dollari che gestisce per gli investitori. Questo è’ importante perche’ la maggior parte dei suoi ricavi derivano dalle commissioni. Dopo il sell-off del mercato del mese scorso, il calo è stato in gran parte inevitabile, anche se un numero maggiore di investitori ha investito denaro nei fondi di BlackRock piuttosto che averlo eliminato.

Verso le offerte di trading

A differenza di BlackRock, Morgan Stanley ha beneficiato di un aumento delle attività commerciali del primo trimestre che ha dato una spinta ai ricavi. Nonostante questo, la banca ricava la maggior parte dei suoi profitti dalle attività’ di gestione patrimoniale, ovvero Wealth Management, vale a dire dalla cura del denaro dei ricchi. La gestione patrimoniale non ha fruttato grandi ricavi come previsto e probabilmente perché’ alcuni investitori hanno prelevato i loro soldi dagli investimenti che generano commissioni al fine di mantenere denaro contante e liquidità’.

Morgan Stanley potrebbe aver deluso gli investitori, ma la banca punta ancora sull'attività di gestione patrimoniale, che essendo prevedibile e altamente redditizia potrebbe guidare la crescita futura. Il suo acquisto da $13 miliardi del broker online E * TRADE potrebbe essere il primo passo per rafforzare la sua base di clienti.

