Una mano a toccare l’Europa, l’altra sul Nord America, la profondità degli abissi intorno a sé. No..non sono manie di grandezza, non è il riferimento a qualche gioco in miniatura, né un film o un’esagerazione. E’ l’incredibile ed emozionante esperienza provata, tra gli altri, dal subacqueo Scott Fitzsimmons nella faglia di Silfra. Il paradiso tra i due mondi nelle acque a largo dell’Islanda.









Patrimonio naturale dell’Unesco – figura tra le meraviglie naturali più suggestive del nostro pianeta – la faglia di Silfra, situata nelle profondità del lago nel lago Þingvallavatn in Islanda, è il fiore all’occhiello del Þingvellir National Park. Per i temerari in grado di resistere alle gelide temperature e ad un’immersione…pungente, lo scenario è da mozzare il fiato: le sue acque sono le più trasparenti e limpide al mondo, proprio grazie alle fredde correnti nordiche. Oltre 100 metri di visibilità per una esperienza indimenticabile a stretto contatto con una natura selvaggia e incontaminata.

Il portale tra i due mondi

Non è questo, però, a rendere Silfra un luogo unico al mondo. La faglia divide infatti la placca euroasiatica da quella nordamericana. E’ la porta tra i due mondi, l’unico posto al mondo dove è possibile toccare contemporaneamente due continenti allo stesso tempo. Le placche, ogni anno, si avvicinano e si allontanano di circa due centimetri, per questo nella zone si rileva una alta attività sismica con cadenza decennale. Ciò non impedisce ad appassionati di archeologia, geologia e immersioni di avventurarsi nelle tre sezioni nella quale è divisa la fessura: il salone, la laguna e la cattedrale. Quest’ultima, in particolare, è il punto perfetto per vedere Europa e Nordamerica incontrarsi.

Tra questi Scott Fitzsimmons, che ha immortalato la sua immersione nella faida di Silfra con una foto da annali. In fondo, per dirla con le parole del subacqueo, è uno dei pichi posti dove non si ha bisogno di Photoshop per venire bene in foto”