Silvia e la scelta del velo: ecco cosa dobbiamo sapere

La vicenda di Silvia Romano, cooperante ritornata in patria dopo diciotto mesi di prigionia in Somalia, è stata subito oggetto di una cascata di polemiche. Oltre ai classici appunti riguardanti la cifra del riscatto e a considerazioni più o meno superficiali sull’inutilità del volontariato, questa volta il colpo di scena lo ha fatto la conversione della giovane all’Islam. Dulcis in fundo, la scelta di Silvia di tornare a casa con il velo ha sancito la condanna definitiva da parte di una certa fetta dell’opinione pubblica. Ci è sembrato quanto mai utile ripercorrere insieme la storia di questo dibattuto capo d’abbigliamento.

Le origini del velo

Le innumerevoli statue e rappresentazioni prodotte sin dall’antichità e a noi pervenute ci testimoniano la diffusione dell’utilizzo del velo: uno sguardo alla sua evoluzione ci può forse aiutare a comprendere meglio un fenomeno che per molti è oggi fonte di turbamento.

Vietato a prostitute e schiave , tale capo d’abbigliamento era storicamente utilizzato fin dai tempi degli assiri e dei babilonesi , e fu poi adottato come prassi dalle nobildonne persiane e bizantine . Il motivo? distinguersi dai ceti inferiori . L’utilizzo del velo non è certo stata un’imposizione introdotta dalla religione islamica: già nella bibbia troviamo infatti riferimenti all’obbligo per le donne di coprirsi il capo e di non mostrare la propria bellezza. è nella Genesi dell’Antico Testamento che compare l’episodio in cui Rebecca vede Isacco:

“Chi è quell’uomo che viene pel campo incontro a noi?” Il servo rispose: “E’ il mio signore”. Ed ella, preso il suo velo, se ne coprì. – Genesi 24:65

La donna manifesta quindi una prima espressione di pudore nei confronti dell’uomo, un ruolo di subordinazione poi esplicitato a chiare lettere anche nel Nuovo Testamento, se prendiamo in considerazione i seguenti versetti:

3Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo, e capo di Cristo è Dio. 4Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto, manca di riguardo al proprio capo. 5Ma ogni donna che prega o profetizza a capo scoperto, manca di riguardo al proprio capo, perché è come se fosse rasata. 6Se dunque una donna non vuole coprirsi, si tagli anche i capelli! Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra.

7L’uomo non deve coprirsi il capo, perché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell’uomo. – Corinzi 1, 11: 3-7

Dal Cristianesimo all’Islam

Spostandoci verso la penisola arabica, il velo (in arabo hijab, il cui significato primario è “tenda”) che viene citato per la prima volta nel Corano è quello che si frappone fra il profeta Muhammad (conosciuto in Italia come Maometto) e i credenti. A seguire, sulla scia delle religioni cugine, viene introdotta la prescrizione di coprire il capo e gli elementi di bellezza anche per le donne del neonato movimento islamico. A far arrivare la nuova prescrizione sarebbe stato il comportamento poco pudico da parte di alcuni uomini della comunità che si sarebbero rivolti in modo inappropriato alle mogli del profeta:

E quando vi rivolgete a loro (alle mogli del profeta) per qualsiasi cosa, fatelo da dietro una tenda. Questo è più puro per i vostri cuori e anche per i loro. – Corano 33: 53

L’utilizzo del velo fra le classi più agiate si è mantenuto per lungo tempo anche nel contesto islamico, dove quanto più una donna era “rispettabile”, quanto più era consigliabile che si celasse allo sguardo di estranei.

Tale fatto non ha però limitato le donne della penisola arabica, che anzi guadagnavano – grazie alle tutele introdotte dalla giurisdizione islamica -diritti legati all’eredità e alla libera amministrazione del proprio patrimonio. Episodio iconico nella storia dei primissimi tempi dell’Islam è proprio quello di A’isha, la sposa preferita del profeta; dopo la morte del marito e le successive spaccature della comunità, A’isha guidò personalmente un esercito nella battaglia del Cammello e in seguito mantenne una posizione di rilievo nei dibatti politici del tempo.

Forme e significati

Con la progressiva espansione che ha portato l’Islam a estendersi dal Marocco fino all’Indonesia, oggi sono quasi 2 miliardi i fedeli di tale religione. Sostenere che esiste un unico Islam semplicemente non rispecchia la realtà dei fatti; e così, come la religione di cui è diventato simbolo, anche il velo cela forme e significati molto diversi fra loro. Espressione di pietas rigorosa, forma di ribellione, imposizione maschilista ma anche coscienza femminista, indicatore di status o uniformante sociale, semplice consuetudine o elemento distintivo: queste e altre le realtà che un capo d’abbigliamento riesce ad esprimere, dipendendo da chi lo indossa.

Per TRT World alcune donne hanno raccontato il loro rapporto con il velo

Il velo che rivela

Il velo, piaccia o meno, anche in Italia tira fuori la capacità di fare da specchio e rivelare, più che quella di nascondere. E quel che rivela di questo paese è proprio quel vuoto culturale che ne sta lentamente erodendo le fondamenta. Perché in fondo non importa se i precetti della religione che ha segnato la nostra cultura non si discostano da quelli predicati dalla religione “nemica”. Il punto non è mai stato questo. Così come non lo sono mai stati l’Islam e il velo.

O almeno, non il velo indossato dalle donne, ché tanto il problema su cosa una donna si mette o meno c’è sempre e comunque. Dall’ultimo imbarazzante dibattito riguardo le polo della Botteri all’ennesima minigonna inaccettabilmente additata come causa delle violenze perpetrate, le occasioni per tacere non si colgono mai. E così anche su Silvia e sulla sua scelta di indossare il velo si è detto troppo e male: stormi di giornalisti che non hanno ben chiaro in cosa consista la nobiltà della propria professione e avventori dei social dalla lingua biforcuta hanno sprecato ancora una volta tale occasione.

Senza contare il compatimento, generalmente una manifestazione più attenuata di xenofobia: perché dispiacersi per quelle poverine che si ammantano in lunghe lenzuola, se poi ad Agosto in centro a Roma con 40 gradi ci si ostina a mettersi una maglietta per andare dal tabaccaio? Tanto varrebbe andare in giro in mutande. Ma no, i problemi sono il velo e l’invasione dei musulmani, non la dilagante quantità di pregiudizio e bigottismo in circolazione. Non l’incapacità di riflettere, anche per un solo momento, su chi siamo, dove andiamo e da dove veniamo.

Paternalismo e medicalizzazione

Se ci si ponesse qualche domanda in più, probabilmente si scoprirebbe che dietro a tali episodi si nascondono preoccupanti livelli di paternalismo, con tutte le conseguenze del caso. Prima fra tutte, quella di insistere sul “valorizzare l’essere differente” invece che sul “fare la differenza”. Paternalismo che porta poi qualcuno a ridurre la scelta di Silvia di utilizzare il velo a mero sintomo di un malessere, secondo quel ben diffuso strumento che è la medicalizzazione compulsiva di tutti quei fenomeni che non ci si sa spiegare né tantomeno accettare.

Silvia e la scelta del velo

La tradizione tramanda che A’isha fosse una donna votata alla modestia e all’aiuto del prossimo, estremamente devota al profeta e all’Islam e caratterizzata da grande forza d’animo e intelligenza. Non desta stupore, quindi, che il nome scelto per la conversione da Silvia sia proprio quello di un personaggio femminile così risoluto. E risolutezza è quello di cui la nostra collettività ha bisogno, non importa la matrice culturale né tanto meno quella religiosa. Tornata finalmente a casa, si dovrebbe poter considerare il tormente finito e lasciar spazio alla gioia. Ma questo non può certo avvenire in un paese costantemente vessato da polemiche inutili.

Nonostante le affermazioni in cui Silvia dichiara di non esser stata “trattata male”, è quantomeno fuorviante arrivare a sostenere – come diversi hanno fatto – che avrebbe potuto semplicemente starsene lì, in mezzo agli “islamici”. Perché, forse è il caso di ribadirlo, Silvia non si è trovata prigioniera in Somalia per scelta. E invece per scelta si sarebbe convertita a una religione con cui si è trovata a convivere per via del contesto e sempre per scelta pare che Silvia abbia indossato il velo. Avrebbe fatto altrettanto scalpore se si fosse convertita al Cattolicesimo, al Buddhismo, o magari a qualche religione animista? O ancora, se avesse abbracciato la croce le avrebbero ugualmente mosso pesanti critiche? Quale che sia la risposta, riteniamo doveroso sottolineare il suo diritto – esclusivamente suo – di rivolgersi a qualsiasi Credo preferisca e di vestirsi come meglio ritiene opportuno.

Soprattutto, ci sembra di fondamentale importanza fare un ripasso di storia: la cultura occidentale – che certi vorrebbero tenacemente preservare – ha fatto della libertà e della dignità umana suoi pilastri ideologici. C’è da chiedersi se i suoi nemici, a questo punto, siano davvero gli “islamici”. E se a limitare la libertà di una donna e di una nazione sia davvero un velo sul capo o piuttosto tutta la realtà che le circonda ogni giorno.

Ana Beatrice Simone