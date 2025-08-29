Mentre l’estate si chiude e le città tornano a riempirsi del frenetico via vai quotidiano, per molti il ritorno alla normalità rappresenta un passaggio tutt’altro che semplice. L’entusiasmo delle ferie cede il passo alla routine lavorativa, alle scadenze improrogabili, agli impegni familiari. In questo contesto, una fetta crescente della popolazione italiana manifesta segnali di disagio psicofisico noti con il nome di sindrome da rientro, o in termini anglosassoni, post-vacation blues. Si tratta di una condizione temporanea ma significativa, che coinvolge corpo e mente, e che, se sottovalutata, può impattare negativamente sul benessere complessivo dell’individuo.

Un fenomeno in crescita: i numeri parlano chiaro

Secondo recenti rilevazioni dell’Istat, circa il 35% degli italiani accusa sintomi riconducibili alla sindrome da rientro, con una maggiore incidenza nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 45 anni. In particolare, risultano maggiormente esposti coloro che esercitano professioni ad alto contenuto intellettuale, spesso caratterizzate da ritmi intensi, responsabilità elevate e limitate possibilità di disconnessione, anche durante le vacanze.

Non si tratta di una patologia clinica riconosciuta dai manuali diagnostici, ma piuttosto di uno stato psicologico transitorio, assimilabile a una reazione da stress adattivo. Tuttavia, la sua diffusione crescente e l’impatto che può avere sulla qualità della vita ne fanno un fenomeno da non sottovalutare.

Sintomi e segnali da non ignorare

Riconoscere la sindrome da rientro è il primo passo per affrontarla in modo consapevole. I sintomi più frequenti si manifestano già nei giorni immediatamente successivi al ritorno dalle vacanze, e possono variare per intensità e durata. Tra i più comuni si segnalano:







sensazione di spossatezza e mancanza di energie,

difficoltà di concentrazione e calo della motivazione,

irritabilità e nervosismo immotivati,

alterazioni del sonno (insonnia o risvegli frequenti),

disturbi gastrointestinali legati allo stress,

senso di malinconia o nostalgia per il periodo di vacanza appena concluso.

In alcuni casi, tali sintomi possono essere accompagnati da un senso di disadattamento alla routine, con conseguenti difficoltà nel riprendere le normali attività quotidiane. Sebbene nella maggior parte dei casi la sintomatologia tenda a ridursi nel giro di una o due settimane, è importante monitorarne l’andamento, soprattutto quando interferisce in modo marcato con il funzionamento quotidiano.

Le cause

Le cause della sindrome da rientro vanno ricercate in una combinazione di fattori psicologici, sociali e fisiologici. Innanzitutto, la vacanza rappresenta un momento di rottura rispetto alla quotidianità: si dorme di più, si è liberi da obblighi e scadenze, si vive a un ritmo più lento. Il ritorno improvviso alla frenesia urbana può generare un senso di frustrazione e spaesamento.

Inoltre, le aspettative riposte nella vacanza giocano un ruolo determinante. Chi vive le ferie come l’unico momento di benessere in un contesto lavorativo o familiare problematico, può avvertire un maggiore senso di sconforto al momento del rientro. A ciò si aggiunge una ridotta capacità di adattamento, tipica di chi fatica a gestire i cambiamenti e tende a vivere il ritorno come una perdita piuttosto che come una transizione naturale.

Strategie per un ritorno sereno

Affrontare la sindrome da rientro in modo efficace è possibile, a patto di adottare alcuni accorgimenti utili già prima della fine delle vacanze. Tra le strategie preventive più efficaci, gli esperti suggeriscono:

rientrare con almeno uno o due giorni di anticipo rispetto alla ripresa lavorativa, per avere il tempo di riadattarsi gradualmente alla routine;

non sovraccaricare l’agenda nei primi giorni di lavoro, evitando impegni troppo pressanti;

mantenere alcune abitudini positive delle vacanze, come l’attività fisica, l’alimentazione equilibrata o momenti di relax serali;

suddividere i compiti più impegnativi in fasi, stabilendo obiettivi realistici e raggiungibili;

evitare confronti con colleghi o amici che sembrano aver gestito meglio il rientro: ogni persona ha il proprio ritmo e le proprie modalità di adattamento.

Inoltre, è fondamentale riconoscere e accettare le emozioni negative legate al rientro, senza reprimerle o giudicarle. La malinconia post-vacanza è una reazione normale, e darsi il tempo per metabolizzarla è parte integrante del processo di adattamento.

Quando rivolgersi a un professionista

Sebbene nella maggior parte dei casi la sindrome da rientro si risolva spontaneamente, non bisogna esitare a chiedere aiuto quando i sintomi persistono oltre le due settimane o quando diventano invalidanti. Uno psicologo può fornire strumenti adeguati per affrontare il disagio e aiutare la persona a riequilibrare il proprio rapporto con il lavoro e la routine quotidiana.

In alcuni casi, la difficoltà a tornare alla vita ordinaria può essere il campanello d’allarme di un disagio più profondo, come una insoddisfazione cronica verso la propria condizione professionale o personale. In tal senso, la sindrome da rientro può offrire l’occasione per una riflessione più ampia su priorità, aspettative e qualità della propria vita.

Promuovere una cultura del benessere nei luoghi di lavoro, attraverso politiche aziendali attente alla salute mentale, flessibilità oraria, smart working e valorizzazione delle pause, può contribuire a ridurre lo stress da rientro e migliorare la qualità della vita dei lavoratori. Allo stesso modo, una maggiore educazione al tempo libero – inteso non come fuga, ma come spazio rigenerativo e necessario – può aiutare le persone a vivere con maggiore equilibrio i passaggi tra vacanza e quotidianità.

Patricia Iori