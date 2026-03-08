Una nuova strategia terapeutica basata su un oligonucleotide antisenso – definito da alcuni ricercatori come un vero e proprio “cerotto genetico” – sta aprendo prospettive incoraggianti nel trattamento della sindrome di Dravet, una rara forma di epilessia congenita particolarmente severa. I primi risultati provenienti da studi clinici preliminari suggeriscono che questo approccio molecolare potrebbe intervenire direttamente sui meccanismi genetici responsabili della patologia, offrendo una speranza concreta ai pazienti e alle loro famiglie.

I dati emergono da una sperimentazione clinica di fase 1/2a condotta negli Stati Uniti e pubblicata su una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, il New England Journal of Medicine. La ricerca è stata realizzata presso l’Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital di Chicago e rappresenta uno dei primi tentativi di applicare terapie genetiche mirate per contrastare questa malattia neurologica rara.

Una patologia genetica devastante

La sindrome di Dravet è una condizione neurologica estremamente complessa che si manifesta generalmente nei primi anni di vita. Colpisce bambini e adolescenti – in molti casi tra i due e i diciotto anni – ed è caratterizzata da un quadro clinico progressivo che include crisi epilettiche frequenti e difficili da controllare.

Oltre alle convulsioni ricorrenti, la malattia comporta una serie di conseguenze neurologiche e cognitive significative. I pazienti possono sviluppare deficit cognitivi, disturbi della comunicazione e del comportamento, difficoltà motorie e problemi di coordinazione. Non sono rari inoltre ritardi nello sviluppo e nella crescita, nonché tratti comportamentali compatibili con lo spettro autistico.

La severità del quadro clinico rende la gestione terapeutica particolarmente complessa. Molti dei farmaci antiepilettici tradizionali risultano infatti insufficienti nel controllare completamente le crisi, lasciando le famiglie e i medici con poche opzioni terapeutiche realmente efficaci.

L’origine genetica della malattia

Alla base della sindrome di Dravet si trova nella maggior parte dei casi una mutazione del gene SCN1A, responsabile della produzione di una proteina fondamentale per il funzionamento dei neuroni. Questo gene codifica infatti per una componente essenziale dei canali del sodio presenti nelle cellule nervose, strutture che regolano la trasmissione degli impulsi elettrici nel cervello.

Quando il gene presenta una mutazione, la proteina prodotta non è sufficiente o non funziona correttamente. Di conseguenza, l’attività elettrica dei neuroni diventa instabile e può generare le scariche anomale che causano le crisi epilettiche.

In termini biologici, la malattia deriva da una produzione ridotta della proteina del canale del sodio. Questo deficit altera l’equilibrio tra i neuroni eccitatori e quelli inibitori, creando le condizioni per l’iperattività elettrica cerebrale tipica della patologia.







Il concetto di oligonucleotide antisenso

Negli ultimi anni la medicina molecolare ha sviluppato strumenti sempre più sofisticati per intervenire direttamente sul DNA o sull’RNA delle cellule. Tra questi vi sono gli oligonucleotidi antisenso, piccole sequenze sintetiche di acidi nucleici progettate per legarsi in modo selettivo a specifiche molecole di RNA.

Il loro funzionamento può essere paragonato a quello di un “interruttore” genetico. Una volta entrato nella cellula, l’oligonucleotide antisenso si lega alla sequenza di RNA bersaglio e ne modifica il comportamento: può bloccarne la traduzione, correggere errori di splicing oppure favorire la produzione di proteine funzionali.

Nel caso della sindrome di Dravet, l’obiettivo della terapia è aumentare la produzione della proteina associata al gene SCN1A. L’oligonucleotide antisenso agisce quindi come una sorta di “patch molecolare” che aiuta le cellule a produrre una quantità maggiore della proteina mancante.

Per questo motivo alcuni ricercatori hanno descritto la strategia come un “cerotto genetico”, capace di riparare – almeno parzialmente – il difetto alla base della malattia.

Lo studio clinico negli Stati Uniti

La sperimentazione pubblicata sul New England Journal of Medicine rappresenta uno dei primi test sull’uomo di questo tipo di trattamento per la sindrome di Dravet. Lo studio di fase 1/2a aveva come obiettivo principale valutare la sicurezza del farmaco e raccogliere indicazioni preliminari sulla sua efficacia.

La ricerca è stata condotta presso l’Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital di Chicago, uno dei centri pediatrici più importanti negli Stati Uniti per lo studio delle malattie neurologiche rare.

I partecipanti allo studio erano bambini e adolescenti affetti da sindrome di Dravet con crisi epilettiche difficili da controllare nonostante le terapie disponibili. Il trattamento consisteva nella somministrazione dell’oligonucleotide antisenso direttamente nel liquido cerebrospinale, in modo da raggiungere il sistema nervoso centrale.

Questo metodo di somministrazione è spesso utilizzato per le terapie genetiche rivolte al cervello, poiché consente alla molecola terapeutica di superare la barriera emato-encefalica e agire direttamente sulle cellule neuronali.

I dati raccolti durante lo studio suggeriscono che il trattamento potrebbe avere un impatto significativo sulla frequenza delle crisi epilettiche. In diversi pazienti è stata osservata una riduzione delle convulsioni rispetto alla situazione precedente all’inizio della terapia.

Un nuovo paradigma terapeutico

Se confermati da studi più ampi, questi risultati potrebbero segnare un cambiamento significativo nel modo di affrontare la sindrome di Dravet. Finora la maggior parte dei trattamenti disponibili si è concentrata sul controllo dei sintomi, in particolare delle crisi epilettiche.

Le terapie genetiche, invece, mirano a intervenire direttamente sulla causa biologica della malattia. L’obiettivo non è soltanto ridurre le convulsioni, ma correggere – almeno in parte – il difetto molecolare che le genera.

Questa strategia rappresenta uno dei filoni più promettenti della medicina moderna. Tecnologie come gli oligonucleotidi antisenso sono già state utilizzate con successo in altre patologie genetiche rare, dimostrando che è possibile modulare l’espressione dei geni con precisione sempre maggiore.

Nel caso della sindrome di Dravet, il “cerotto genetico” potrebbe contribuire a ristabilire l’equilibrio elettrico nel cervello dei pazienti, migliorando la qualità della vita e riducendo il peso della malattia.

Non bisogna dimenticare che le tecnologie basate su oligonucleotidi antisenso sono complesse da produrre e spesso molto costose, un fattore che potrebbe rappresentare una sfida per i sistemi sanitari.

Per le famiglie che convivono con la sindrome di Dravet, ogni progresso scientifico rappresenta una speranza concreta. La malattia non influisce soltanto sulla salute dei bambini, ma ha un impatto profondo sulla vita quotidiana dei genitori e dei caregiver, costretti a gestire crisi epilettiche imprevedibili e numerose difficoltà nello sviluppo dei figli.

Patricia Iori