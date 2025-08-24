La recente vicenda che ha visto un bambino di un anno ricoverato in gravi condizioni a causa della sindrome emolitico-uremica (Seu) ha acceso nuovamente i riflettori su una malattia rara, la cui incidenza nei più piccoli continua a destare preoccupazione in Italia. Secondo i dati epidemiologici, si registrano ogni anno circa 80 nuovi casi di Seu nei bambini, una percentuale non trascurabile dei quali – circa il 15% – è riconducibile al consumo di latte crudo e dei suoi derivati.

Servono test, etichette chiare e informazione

La carenza di strumenti diagnostici specifici distribuiti uniformemente sul territorio nazionale rappresenta una delle principali criticità nella lotta alla sindrome emolitico-uremica. Ad oggi, soltanto alcune Regioni dispongono di test rapidi e affidabili per l’individuazione della shigatossina, una tossina prodotta da ceppi di batteri patogeni come l’Escherichia coli (E. coli), principale responsabile dei casi più gravi di Seu. In assenza di una sorveglianza omogenea, molti casi potrebbero essere diagnosticati in ritardo o addirittura non riconosciuti, compromettendo l’efficacia dei trattamenti.

È proprio su questo punto che interviene con fermezza Paolo Chiandotto, presidente dell’associazione Progetto Alice, nata per sostenere genitori e pazienti colpiti dalla sindrome.

L’importanza della prevenzione primaria

La questione del latte crudo – e dei prodotti caseari non sottoposti a trattamenti termici – è uno degli aspetti più dibattuti nel panorama della sicurezza alimentare italiana. Sebbene esista una nicchia di mercato che predilige questi prodotti per ragioni di gusto o per la percezione di una maggiore “naturalità”, il rischio microbiologico è significativo, soprattutto per soggetti vulnerabili come bambini, anziani e persone immunodepresse.

La pastorizzazione, processo termico che consente di eliminare i batteri patogeni dal latte, rappresenta una delle principali conquiste in ambito sanitario del secolo scorso. Tuttavia, il crescente consumo di formaggi prodotti con latte crudo, spesso venduti nei mercati locali o nelle filiere corte, ha riproposto problematiche sanitarie che sembravano superate.

Il rischio non risiede soltanto nel prodotto in sé, ma anche nella mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori. In molti casi, infatti, il latte crudo viene acquistato senza che siano chiare le modalità di conservazione o le precauzioni igieniche necessarie per il consumo. In questo scenario, un sistema di etichettatura più preciso e dettagliato – che segnali chiaramente la presenza di latte crudo e i rischi associati – potrebbe svolgere un ruolo decisivo.







Cos’è la sindrome emolitico-uremica

La Seu è una malattia rara ma potenzialmente letale, che colpisce prevalentemente i bambini sotto i cinque anni. Si manifesta in seguito a un’infezione intestinale, spesso causata da ceppi di Escherichia coli produttori di shigatossina (STEC), la quale danneggia gravemente le cellule endoteliali dei vasi sanguigni. Questo processo può condurre a una triade clinica composta da anemia emolitica, trombocitopenia e insufficienza renale acuta.

Nei casi più gravi, il quadro clinico può evolvere rapidamente verso forme neurologiche o sistemiche, richiedendo il ricovero in terapia intensiva e il ricorso a tecniche di supporto vitale, come la dialisi. Sebbene la maggior parte dei bambini guarisca con un trattamento tempestivo e adeguato, circa il 5% dei casi ha esito fatale, mentre un ulteriore 30% può sviluppare complicanze renali croniche nel lungo periodo.

Il caso di Belluno e la questione della responsabilità

Il caso più recente è avvenuto a Belluno. Il piccolo paziente, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, avrebbe consumato un formaggio artigianale contenente ceppi di E. coli STEC. Le analisi hanno confermato la presenza della tossina shigatossica nel campione alimentare prelevato.

In attesa di ulteriori accertamenti, il Ministero della Salute ha avviato un’indagine sulle modalità di produzione e vendita del prodotto in questione.

Associazione Progetto Alice

L’associazione Progetto Alice insiste sulla necessità di un intervento mirato, che coinvolga tutte le componenti del sistema sanitario, produttivo e informativo.

In questo senso, Progetto Alice ha presentato una proposta articolata che prevede:

l’istituzione di un registro nazionale dei casi di Seu,

l’introduzione di un’etichetta obbligatoria per tutti i formaggi a latte crudo,

la distribuzione di materiale informativo nelle scuole e nei consultori pediatrici,

incentivi per i produttori che adottano processi di sicurezza certificati,

e un protocollo di segnalazione immediata tra laboratori, ospedali e autorità sanitarie.

La diffidenza verso i trattamenti termici degli alimenti, l’idealizzazione del “naturale” e la scarsa informazione sui rischi microbiologici sono elementi che rendono più difficile l’adozione di comportamenti sicuri da parte dei cittadini.

Gli scienziati mettono in guardia da facili semplificazioni. Non tutti i formaggi a latte crudo sono pericolosi, ma la sicurezza dipende da una lunga serie di fattori: la salute degli animali, le condizioni di mungitura, la pulizia degli impianti, il trasporto, la stagionatura e la conservazione. In mancanza di garanzie lungo tutta la filiera, il rischio di contaminazione diventa concreto.