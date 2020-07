La tribù Sioux Standing Rock vince la battaglia ambientale contro la DAPL

La Dakota Access Pipeline è un oleodotto sotterraneo lungo 1.886 km che inizia nel Nord Dakota, continua nel Sud Dakota, attraversa lo stato dello Iowa e termina nell’Illinois.

Le proteste ambientali da parte dei Sioux Standing Rock vogliono prevenire le possibili perdite di petrolio dell’oleodotto che attraversa la loro unica riserva d’acqua: il fiume Missouri.

Il giudice federale ha decretato che nel 2016 la DAPL, sotto l’amministrazione del Presidente Donald Trump, ha violato gli Atti della Politica Nazionale Ambientale (NEPA). La compagnia ha violato i protocolli di sicurezza sorvolando una potenziale fuoriuscita di petrolio mentre cercava di superare l’attraversamento di un gasdotto.

Finalmente, dopo anni di lotta, il giudice federale ha decretato che i proprietari della Dakota Access Pipeline devono fermare ogni operazione entro il 5 agosto 2020. Nel frattempo la US Army Corps of Engineers del governo conduce un’analisi completa sugli impatti ambientali del condotto oltre che i possibili rischi per la Tribù Sioux Standing Rock.

Così il 6 luglio, il giorno in cui è stato ordinato di chiudere l’oleodotto, il presidente Chairman Mike Faith della tribù indigena ha dichiarato:

Today is a historic day for the Standing Rock Sioux Tribe and the many people who have supported us in the fight against the pipeline. This pipeline should have never been built here. We told them that from the beginning.

Oggi è un giorno storico per la tribù Sioux Standing Rock e per le molte persone che ci hanno supportato nella lotta contro l’oleodotto. Questa pipeline non avrebbe mai dovuto essere costruita qui. L’abbiamo detto sin dall’inizio.