Un sistema penitenziario sempre più vicino al punto di rottura

Le carceri italiane attraversano una delle fasi più critiche degli ultimi anni. Il quadro presentato dal rapporto di metà anno 2026 dell’Associazione Antigone restituisce l’immagine di un sistema carcerario al collasso, sottoposto a una pressione costante, incapace di garantire condizioni di detenzione compatibili con gli standard previsti dalla normativa nazionale ed europea. L’aumento della popolazione detenuta, unito alla persistente carenza di posti realmente disponibili, ha determinato un livello di sovraffollamento che richiama alla memoria uno dei momenti più difficili della recente storia penitenziaria italiana.

Numeri che raccontano una crisi

Alla data del 28 luglio 2026 risultavano presenti negli istituti di pena italiani 64.741 detenuti. Una cifra che deve essere confrontata con la reale capacità ricettiva delle strutture, pari a 46.343 posti effettivamente disponibili. La differenza tra presenze e capienza determina un tasso di affollamento reale del 139,7%, valore che fotografa una situazione estremamente critica.

Questo significa che, mediamente, per ogni cento posti disponibili sono ospitate quasi centoquaranta persone. Una condizione che inevitabilmente si riflette sulla qualità della vita all’interno degli istituti, sulla gestione quotidiana delle attività detentive e sulle possibilità di garantire percorsi trattamentali efficaci.

Il fenomeno non riguarda esclusivamente il numero dei detenuti, ma coinvolge direttamente l’organizzazione degli spazi, il lavoro del personale penitenziario, l’assistenza sanitaria e tutte le attività finalizzate al reinserimento sociale.

Un ritorno ai livelli precedenti alla condanna europea

L’aspetto che maggiormente preoccupa gli osservatori riguarda il confronto con il passato. I valori registrati nel 2026 rappresentano infatti i più elevati dal 2013, anno in cui l’Italia fu condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per aver mantenuto migliaia di persone ristrette in condizioni considerate incompatibili con il divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Quella decisione aveva imposto al Paese un profondo ripensamento delle politiche penitenziarie, favorendo una serie di interventi normativi e amministrativi che, almeno inizialmente, avevano consentito una riduzione della pressione sulle strutture carcerarie.

A distanza di oltre un decennio, tuttavia, il quadro appare nuovamente deteriorato. L’incremento della popolazione detenuta, non accompagnato da un corrispondente ampliamento della capacità ricettiva degli istituti, ha progressivamente annullato gli effetti delle misure adottate negli anni successivi alla sentenza europea.

Le differenze territoriali aggravano l’emergenza

L’analisi del rapporto mostra come il sovraffollamento non sia distribuito in maniera uniforme lungo la penisola. Alcune regioni presentano infatti livelli di criticità decisamente superiori rispetto alla media nazionale.

Il dato più elevato riguarda la Puglia, dove il tasso di affollamento raggiunge il 180,4%. In pratica, gli istituti penitenziari pugliesi ospitano quasi il doppio delle persone rispetto ai posti realmente disponibili. Situazioni particolarmente complesse vengono registrate anche in Molise, con un indice del 165,9%, seguito dalla Basilicata, che si attesta al 162,5%, e dalla Lombardia, dove il tasso raggiunge il 157,9%.

Queste percentuali dimostrano come interi sistemi regionali siano ormai sottoposti a una pressione continua, con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione interna degli istituti e sulla possibilità di garantire condizioni detentive adeguate.

Gli istituti più affollati superano il doppio della capienza

Accanto ai dati regionali emergono situazioni particolarmente critiche in alcuni singoli penitenziari. Secondo quanto riportato da Antigone, sono sei gli istituti italiani nei quali il numero dei detenuti supera il doppio della capienza effettivamente disponibile. Si tratta di una condizione che rende estremamente complessa la gestione quotidiana della struttura.

Tra gli esempi più significativi figura il carcere di Lucca, dove il tasso di affollamento raggiunge il 256,8%. Seguono l’istituto milanese di San Vittore con il 223,6% e quello di Latina con il 220,8%.

Valori di questo tipo indicano una pressione straordinaria sugli spazi comuni, sulle celle, sui servizi sanitari e sull’intero personale impegnato nelle attività di custodia e trattamento. Quando il numero delle persone presenti supera di oltre il doppio la capacità prevista, ogni aspetto della vita quotidiana diventa inevitabilmente più complesso: dall’organizzazione dei turni per l’accesso alle attività comuni fino alla gestione delle visite, dei colloqui e dei percorsi rieducativi.

Nel corso degli ultimi dodici mesi Antigone ha effettuato 72 visite all’interno di istituti penitenziari distribuiti sul territorio nazionale. L’attività di monitoraggio ha consentito di raccogliere informazioni dirette sulle condizioni materiali della detenzione. Dalle ispezioni emerge un dato particolarmente significativo: nel 44% delle strutture visitate sono state riscontrate celle nelle quali lo spazio calpestabile disponibile per ogni detenuto risulta inferiore alla soglia minima di tre metri quadrati a persona.

Questo parametro rappresenta uno degli elementi utilizzati per valutare il rispetto delle condizioni minime di vivibilità all’interno delle strutture detentive. La sua mancata osservanza costituisce da anni uno degli indicatori più significativi delle difficoltà del sistema penitenziario italiano.

Le conseguenze del sovraffollamento sulla vita quotidiana

L’eccessiva concentrazione di persone all’interno degli istituti produce effetti che vanno ben oltre la semplice questione numerica.







Il sovraffollamento incide infatti sulla qualità della permanenza in carcere, rendendo più difficile l’accesso alle attività formative, lavorative e trattamentali. Anche i servizi sanitari possono subire un aumento della pressione, così come le opportunità di partecipazione ai programmi di reinserimento sociale. La gestione degli spazi comuni diventa più complicata, mentre il personale penitenziario è chiamato a operare in condizioni sempre più impegnative. In contesti caratterizzati da un numero di detenuti molto superiore alla capacità prevista, aumentano inevitabilmente le difficoltà organizzative e logistiche.

Anche la manutenzione delle strutture risente dell’elevato utilizzo degli ambienti, contribuendo a un progressivo deterioramento delle condizioni materiali degli istituti. L’emergenza descritta dal rapporto non può essere interpretata come la semplice conseguenza dell’aumento della popolazione detenuta.

I dati mostrano infatti criticità strutturali che interessano diversi aspetti del sistema penitenziario: dalla disponibilità di posti realmente utilizzabili alla distribuzione dei detenuti tra le varie strutture, passando per la gestione degli spazi e delle risorse.

Nel loro insieme, questi elementi delineano una realtà complessa che richiama l’attenzione sulla necessità di individuare soluzioni in grado di affrontare le cause profonde dell’emergenza. L’obiettivo, secondo quanto emerge dall’analisi dei dati, è evitare che il sistema penitenziario italiano consolidi una situazione già giudicata in passato incompatibile con gli standard europei in materia di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.

Patricia Iori