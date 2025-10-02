Per decenni, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è rimasta una delle patologie neurodegenerative più enigmatiche e inesorabili, con poche certezze sulle sue cause e nessuna cura risolutiva. Tuttavia, un team di ricercatori internazionali, coordinato anche dall’italiano Alessandro Sette del La Jolla Institute for Immunology in California, ha identificato per la prima volta un possibile legame diretto tra il sistema immunitario e lo sviluppo della SLA. Secondo i risultati pubblicati sulla rivista Nature, un meccanismo autoimmune potrebbe essere alla base della malattia o contribuire in modo significativo alla sua progressione.

La SLA: una malattia complessa e devastante

La sclerosi laterale amiotrofica è una patologia neurodegenerativa progressiva che colpisce selettivamente i motoneuroni, ovvero le cellule nervose deputate al controllo dei muscoli volontari. Il risultato è una graduale paralisi dei muscoli, fino al coinvolgimento di quelli respiratori, che porta inevitabilmente alla morte, generalmente entro pochi anni dalla diagnosi. Ogni anno, colpisce circa 2 persone ogni 100.000, con una leggera prevalenza nei soggetti di sesso maschile e un’età media di insorgenza attorno ai 55-65 anni.

Nel corso degli anni, sono state avanzate numerose ipotesi sulle possibili cause della SLA: fattori genetici, stress ossidativo, danno mitocondriale, accumulo di proteine mal ripiegate, disfunzioni nel trasporto assonale e nella regolazione dell’RNA. Tuttavia, fino ad oggi, nessuna teoria era riuscita a spiegare in modo soddisfacente l’origine sistemica e l’evoluzione della malattia.

Un’ipotesi a lungo ignorata: l’autoimmunità

L’ipotesi che la SLA possa avere una componente autoimmune — ovvero che sia causata o aggravata da un attacco del sistema immunitario contro cellule sane del sistema nervoso — era stata formulata più volte negli ultimi decenni, ma mai confermata in modo rigoroso. Gli indizi in questa direzione erano frammentari e difficili da interpretare: si trattava di osservazioni sporadiche di infiammazioni locali, presenza di anticorpi anomali o disfunzioni immunitarie nei pazienti. Tuttavia, mancava una prova diretta e inequivocabile.

Lo studio pubblicato su Nature ha fornito, per la prima volta, elementi chiari e documentati a supporto di questa teoria. I ricercatori hanno individuato una risposta immunitaria anomala da parte delle cellule T — linfociti centrali nella regolazione dell’immunità — contro alcune proteine espresse dai motoneuroni dei pazienti affetti da SLA.







Il ruolo delle cellule T nel danno neurologico

Attraverso un’analisi dettagliata dei campioni di sangue di pazienti SLA, gli scienziati hanno scoperto che alcune cellule T si attivano in modo eccessivo e selettivo nei confronti di antigeni specifici presenti nel sistema nervoso. Questo significa che, per motivi ancora in fase di studio, il sistema immunitario inizia a riconoscere come “estranee” alcune componenti delle cellule nervose, innescando una risposta autoimmune che contribuisce alla loro distruzione.

Secondo quanto dichiarato da Alessandro Sette, tra i principali autori della ricerca, “questi risultati suggeriscono che, almeno in una parte dei pazienti, la SLA potrebbe essere, in parte, una malattia autoimmune. È un concetto che cambia il modo in cui potremmo pensare alla diagnosi e al trattamento della malattia”.

Se confermata da ulteriori ricerche, questa scoperta potrebbe rappresentare una svolta epocale nella lotta contro la SLA. Infatti, aprirebbe la strada allo sviluppo di terapie immunomodulanti o immunosoppressive, come già accade per altre malattie autoimmuni ben conosciute, quali la sclerosi multipla o l’artrite reumatoide.

Ad oggi, le opzioni terapeutiche per la SLA sono limitate e focalizzate soprattutto sul rallentamento della progressione e sulla gestione dei sintomi.

Il valore dello studio non risiede solo nella scoperta scientifica, ma anche nel metodo con cui è stata ottenuta. Si tratta di un lavoro corale, frutto della collaborazione tra istituzioni scientifiche di diversi Paesi, con un approccio multidisciplinare che ha integrato immunologia, neurologia, genetica e biologia molecolare.

Cautela e speranza: i prossimi passi della ricerca

Nonostante l’entusiasmo per questa scoperta, gli autori dello studio invitano alla prudenza. La SLA è una malattia estremamente eterogenea e complessa, con forme familiari (cioè ereditarie) e forme sporadiche, e probabilmente diversi meccanismi patogenetici coesistono. Non è detto che tutti i pazienti SLA presentino un profilo autoimmune. Tuttavia, anche solo l’identificazione di una sottopopolazione di pazienti in cui il sistema immunitario gioca un ruolo centrale rappresenta un avanzamento significativo.

I prossimi obiettivi saranno due: da un lato, comprendere quali sono gli antigeni che attivano il sistema immunitario in questi pazienti, e dall’altro sviluppare test diagnostici che possano identificare i soggetti a rischio o colpiti da questa specifica forma della malattia. Parallelamente, si lavorerà alla sperimentazione di farmaci in grado di modulare selettivamente la risposta delle cellule T coinvolte nel processo patologico.

Una nuova narrativa per una vecchia malattia

Se la teoria autoimmune troverà ulteriori conferme, la SLA potrebbe non essere più vista solo come una condanna senza appello, ma come una patologia affrontabile su nuovi fronti terapeutici. Una malattia neurologica che coinvolge il sistema immunitario può essere studiata e trattata in modi completamente diversi da quanto fatto finora.

Patricia Iori