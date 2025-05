In Italia, la crescente preoccupazione per la sicurezza online dei minori ha portato a interventi normativi significativi. Dal 21 novembre 2023, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha reso obbligatorio l’attivazione automatica e gratuita dei sistemi di parental control su tutte le SIM intestate a minori o con offerte dedicate a loro. Questa misura si inserisce in un contesto più ampio di tutela dei giovani utenti della rete, mirando a limitare l’accesso a contenuti digitali inappropriati o pericolosi.

L’obiettivo della misura

L’introduzione del parental control obbligatorio risponde alla necessità di proteggere i minori dai rischi del cyberspazio. Con l’avvento di internet e dei dispositivi mobili, i giovani sono esposti a una vasta gamma di contenuti, alcuni dei quali possono avere effetti negativi sul loro sviluppo psicologico e sociale. La misura mira a fornire uno strumento efficace per i genitori e i tutori, consentendo loro di monitorare e limitare l’accesso a determinati contenuti.

Le categorie di contenuti bloccati

Secondo le linee guida stabilite da AGCOM, i sistemi di parental control devono bloccare l’accesso a otto categorie principali di contenuti ritenuti inappropriati per i minori:

Contenuti per adulti: siti che presentano materiale pornografico o esplicitamente sessuale.

Gioco d'azzardo e scommesse: siti che promuovono o supportano attività di gioco d'azzardo o scommesse online.

Armi: siti che forniscono informazioni o promuovono la vendita di armi e articoli correlati.

Violenza: siti che presentano o promuovono contenuti violenti, inclusi atti di autolesionismo o suicidio.

Odio e discriminazione: siti che incitano all'odio o alla discriminazione verso individui o gruppi.

Promozione di pratiche dannose per la salute: siti che promuovono l'uso di sostanze stupefacenti, alcol o tabacco, o che incoraggiano disturbi alimentari.

Anonymizer: siti che offrono strumenti per rendere anonima l'attività online, facilitando l'accesso a contenuti non sicuri.

Sette: siti che promuovono pratiche esoteriche o religiose non convenzionali.

Queste categorie sono state identificate come particolarmente rischiose per i minori, in quanto possono influenzare negativamente il loro benessere psicologico e sociale.

Modalità di implementazione

AGCOM ha previsto due principali modalità per l’implementazione del parental control:

Filtro di rete tramite DNS : questa soluzione agisce a livello di rete, impedendo l’accesso a determinati siti web direttamente dal router o dal modem.

Applicazione mobile dedicata: gli operatori possono fornire app specifiche che consentono ai genitori di monitorare e gestire l’accesso ai contenuti digitali sui dispositivi mobili.

Entrambe le soluzioni devono essere gratuite e facilmente accessibili per gli utenti. Inoltre, gli operatori sono tenuti a fornire assistenza tecnica per l’attivazione e la configurazione dei sistemi di parental control.







Obblighi degli operatori

Gli operatori di servizi di comunicazione elettronica sono obbligati a:

Pre-attivare il parental control : su tutte le SIM intestate a minori o con offerte dedicate a loro.

Fornire il servizio gratuitamente : senza costi aggiuntivi per l’attivazione, la disattivazione o la configurazione.

Garantire assistenza tecnica : tramite call center o altri canali, per supportare gli utenti nell’utilizzo dei sistemi di parental control.

Informare adeguatamente gli utenti: sulle modalità di attivazione e utilizzo del servizio, attraverso guide chiare e campagne informative.

Questi obblighi sono stati stabiliti per garantire una protezione efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Monitoraggio e vigilanza

AGCOM svolge un ruolo attivo nel monitorare l’implementazione delle misure di parental control. L’Autorità raccoglie dati sull’efficacia dei sistemi, analizzando le categorie di contenuti più frequentemente bloccate e il numero di interventi effettuati. In caso di non conformità da parte degli operatori, AGCOM ha il potere di adottare provvedimenti sanzionatori, come diffide o altre misure correttive.

Impatto sulla sicurezza dei minori

L’introduzione del parental control obbligatorio ha avuto un impatto significativo sulla sicurezza online dei minori. Secondo i dati disponibili, oltre 1,2 milioni di SIM mobili in Italia sono ora protette da sistemi di parental control attivi, contribuendo a ridurre l’esposizione dei giovani a contenuti pericolosi. Questa misura ha ricevuto un ampio consenso da parte delle famiglie, che vedono nel parental control uno strumento utile per tutelare i propri figli nel mondo digitale.

Patricia Iori