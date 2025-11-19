Nelle ultime settimane, un curioso comportamento verbale ha iniziato a farsi strada nelle scuole italiane, dai corridoi delle medie fino alle aule delle superiori. Si tratta della ripetizione, spesso in coro, dell’espressione «six-seven», pronunciata con una caratteristica intonazione cantilenante. A un osservatore adulto questo gesto può apparire enigmatico, privo di senso o persino inspiegabilmente comico. Eppure la sua diffusione sta assumendo proporzioni tali da rendere il fenomeno degno di un’analisi culturale più ampia.

L’origine non è italiana: il trend nasce negli Stati Uniti, dove da mesi circola come tormentone tra ragazzi e preadolescenti, alimentato dall’ecosistema dei video brevi e delle interazioni virali. Com’è tipico dell’odierna cultura digitale, il passaggio internazionale è avvenuto senza alcuno sforzo organizzato: un suono curioso, una combinazione numerica apparentemente banale, un modo di pronunciare due parole sono bastati a generare una formula contagiosa, ormai riconosciuta da gruppi di giovanissimi a migliaia di chilometri di distanza.

Il potere del nonsense nei linguaggi giovanili

Uno degli aspetti più affascinanti di «six-seven» è il suo totale disinteresse per il significato. L’espressione non ha alcuna valenza simbolica, non rimanda a un evento storico o a un episodio di attualità, e non sembra collegata a un messaggio nascosto. Ciò che conta, per chi la usa, è il gesto condiviso, la complicità istantanea che si stabilisce nel momento in cui qualcuno la pronuncia e gli altri rispondono.

Il nonsense è da sempre un territorio fertile per gli adolescenti: consente di sfuggire alle regole linguistiche degli adulti e di creare un codice alternativo, ludico, inaccessibile a chi non fa parte del gruppo. «Six-seven» si inserisce perfettamente in questa logica: un frammento linguistico semplice, riproducibile, malleabile e immediatamente riconoscibile.

Occasioni imprevedibili, reazioni codificate

Sebbene la formula possa essere lanciata in qualunque momento, esistono circostanze ricorrenti che ne facilitano la comparsa. È sufficiente che un insegnante nomini il numero sei o sette durante una spiegazione o che chieda agli studenti di aprire il libro alla pagina 67 per far sollevare qualche sorriso. Gli studenti potrebbero scambiarsi occhiate complici, trattenere una risatina e, in alcune classi, dare inizio al rituale vocale.

Allo stesso modo, un compagno che indossa una maglietta sportiva con il numero 6 o 7 può diventare inconsapevolmente il bersaglio scherzoso del coro. Non si tratta di una presa in giro vera e propria: è piuttosto un pretesto, un segnale, un innesco. La ripetizione del gesto in contesti casuali contribuisce a creare un’atmosfera di gioco che rafforza la coesione tra pari.

La forza aggregante delle microculture adolescenziali

Dal punto di vista sociologico, fenomeni come «six-seven» sono particolarmente interessanti perché mostrano in che modo gli adolescenti costruiscano microculture autonome. Non si tratta semplicemente di seguire un trend: ciò che conta è l’atto collettivo. Quando un gruppo di ragazzi recita in coro la formula, si crea un momento di appartenenza, una mini-parentesi fuori dalle norme scolastiche.

La scuola, con i suoi ritmi scanditi e la sua struttura gerarchica, rappresenta per molti adolescenti un ambiente in cui l’espressione personale viene limitata. Un coro improvvisato, anche se duri pochi secondi, consente loro di esercitare una forma di autodeterminazione. Non mira a contestare l’autorità, ma costruisce un microspazio di libertà, un “gioco segreto” che li distingue dagli adulti e rafforza i legami interni.







L’influenza dei social

Il ruolo delle piattaforme digitali è cruciale per comprendere la nascita e la diffusione di simili tormentoni. Gli algoritmi favoriscono contenuti brevi, ritmati, facilmente imitabili. È così che un audio singolare, una sequenza numerica o un’espressione priva di senso possono diventare elementi culturali condivisi da una generazione.

I social non offrono soltanto un megafono; modellano attivamente ciò che diventa “virale”. La ripetizione ossessiva di un frammento linguistico, proposta da centinaia di video, ne amplifica il potere. Gli adolescenti, osservandolo, non lo recepiscono passivamente: lo reinterpretano, lo trasformano, lo adattano ai propri contesti quotidiani.

«Six-seven» è un perfetto esempio di questo processo: un contenuto originariamente comico o futile, diventato un simbolo identitario grazie alla partecipazione di milioni di utenti in rete.

Perché proprio i numeri? Il fascino del suono e dell’arbitrarietà

Ci si potrebbe chiedere perché proprio i numeri 6 e 7. La risposta non è da ricercare in un significato specifico, ma nella loro musicalità. Pronunciare «six-seven» produce un ritmo immediato, un’alternanza sonora che si presta alla cantilena. Due parole brevi, facilmente allungabili o accentuabili, dotate di un equilibrio fonetico piacevole. È la struttura acustica, più che quella semantica, a renderle ideali per diventare un tormentone orale.

L’arbitrarietà, in questo caso, funziona come una risorsa. Un’espressione priva di contesto può essere riadattata ovunque, in qualsiasi situazione. È un contenitore vuoto che ciascun gruppo riempie a modo proprio.

Per molti docenti il fenomeno rappresenta un enigma difficile da decifrare. Alcuni lo interpretano come una moda innocua, una parentesi di leggerezza all’interno della routine scolastica. Altri lo percepiscono come un elemento destabilizzante, capace di interrompere il discorso o di sottrarre attenzione. La mancanza di un significato evidente, inoltre, rende difficile per gli adulti intervenire in modo efficace o pertinente.

Tuttavia, ciò che può apparire un disturbo minimo nel corso di una spiegazione, per gli studenti rappresenta un codice prezioso. L’assenza di comprensione da parte degli adulti — e anzi la loro perplessità — aumenta il fascino del gesto, rafforzando il suo valore identitario.

Tra innocuità e ritualità: un equilibrio da interpretare

La sfida, per chi osserva questi fenomeni dall’esterno, è evitare interpretazioni superficiali. Non si tratta né dell’inizio di un comportamento problematico né di un segnale di ribellione. «Six-seven» è piuttosto un rituale collettivo, effimero ma significativo, che si inscrive nel più ampio repertorio delle espressioni gergali adolescenziali.

Molti di questi rituali esistono solo per poche settimane o mesi, poi scompaiono senza lasciare traccia. Ciò non riduce la loro importanza: durante la loro breve vita, diventano strumenti di connessione, di affermazione e di gioco.

Considerando la rapidità con cui si trasformano le culture giovanili, è molto probabile che «six-seven» non resti invariato a lungo. Potrebbero emergere varianti: nuove numerazioni, versioni abbreviate, gesti associati, oppure addirittura un “successore” completamente diverso. Questa continua metamorfosi è parte integrante dei meccanismi creativi dei giovani, che raramente restano fedeli a un unico trend per più di qualche mese.

L’importante non è la stabilità, ma il processo stesso: l’adozione, la trasformazione, la condivisione e infine l’abbandono di un codice comune.

Patricia Iori