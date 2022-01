Skies of Manawak: il videogioco per allenare la lettura nei bambini

Nato dalla collaborazione di un gruppo di ricerca delle Università di Trento e Ginevra, Skies of Manawak è un videogioco d’azione per bambini che consente di migliorare le capacità che entrano in gioco nel processo di lettura: la visione, la memoria, l’attenzione e la flessibilità cognitiva. Bastano solo 12 ore di “allentamento” per osservare dei miglioramenti che si protraggono anche a mesi di distanza.

Il progetto Skies of Manawak è stato sviluppato da StudioBliquo, in collaborazione con ODFLab e i dipartimenti di Informatica e Scienze Cognitive dell’Università di Trento. Lo studio, promosso a pieni voti dalla rivista Nature Human Behaviour, è risultato della combinazione delle scienze cognitive e il game design.

Skies of Manawak è “progettato per stimolare in modo divertente le abilità cognitive di base (es. attenzione, percezione e memoria) che sono alla base di abilità più complesse, come l’apprendimento, il ragionamento e la consapevolezza”, si legge sul sito.

Il videogioco si adatta a tutte le età, anche ai bambini più piccoli, poiché non contiene scene di violenza.











Durante la fase di sperimentazione si è registrato un incremento di sette volte nella capacità di attenzione dei bambini. I risultati dimostrano inoltre che i progressi acquisiti si protraggono fino a 18 mesi e comportano anche un miglioramento nei voti a scuola. Skies of Manawak è dunque pensato per integrarsi alle lezioni scolastiche.

I videogiochi fanno bene o male?

L’utilizzo dei videogiochi nell’età infantile è di certo una tematica dibattuta. Tanti sono gli studi che sottolineano le conseguenze negative della dipendenza o dell’uso eccessivo, come isolamento, tempo sottratto allo studio, tendenza a trascurare altre attività. Inoltre, si possono evidenziare veri e propri problemi di salute come disturbi del sonno o un’eccessiva sedentarietà che può portare ad altre complicazioni.

Al contrario, recenti studi, specialmente in tempi di pandemia, hanno evidenziato correlazioni positivi del giocare a videogiochi, come un contributo benefico alla salute mentale.

Skies of Manawak sì!

Al di là dello stato attuale di tale dibattito, è evidente che Skies of Manawak sfrutti il potenziale positivo dei giochi online: l’incremento di attenzione e memoria e l’allenamento cognitivo. Proprio perché complementare alle lezioni scolastiche, consente di affiancare l’ apprendimento tradizionale a quello alternativo.

Trovare un equilibrio e sfruttare al massimo i videogiochi nella sfera dell’apprendimento è dunque ciò a cui i ricercatori hanno lavorato.

I videogiochi per l’apprendimento cognitivo lavorano nello stesso modo di giochi tradizionali o in scatola che accompagnano o hanno accompagnato l’infanzia di molti di noi. Ma la tecnologia odierna consente di incrementare le possibilità derivanti dal gioco nell’apprendimento e dunque per questo è una risorsa fondamentale da approfondire, piuttosto che da escludere a priori.

Chiara Cogliati

