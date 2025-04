Un nuovo allarme si diffonde tra le autorità europee: TikTok, la popolare piattaforma video, è di nuovo sotto accusa per la circolazione di contenuti potenzialmente pericolosi per la salute mentale dei giovani. Stavolta il bersaglio è l’hashtag #SkinnyTok, un fenomeno virale che riporta alla ribalta modelli estetici estremi e malsani, promuovendo la magrezza come ideale assoluto e innescando comportamenti che ricordano da vicino la cultura pro-anoressia degli anni Duemila. Il Governo francese ha deciso di bannare l’hashtag e porsi contro la diffusione di contenuti sempre più popolari, eppure profondamente dannosi per la salute mentale e fisica.

Una tendenza tossica che parte dagli adolescenti

Il fenomeno di #SkinnyTok, come in Francia così in tutta l’Europa, si distingue da altri simili per la sua origine e portata: non sono influencer affermati a dettare le regole, ma adolescenti stesse. Ragazze giovanissime, spesso emaciate e curate nell’aspetto, si filmano mentre promuovono regole ferree per ottenere un corpo “perfetto”: 10.000 passi al giorno, niente premi alimentari (“non sei un cane”, dicono), digiuni intermittenti e un continuo invito a mangiare meno e muoversi di più.

Tutto condito da frasi inquietanti come: “Quello che mangi in privato si vedrà in pubblico”.

Una questione di salute pubblica: l’intervento delle istituzioni

Preoccupata per la viralità dell’hashtag, la ministra francese per i media digitali Clara Chappaz ha sollevato la questione segnalando #SkinnyTok all’Arcom, l’autorità per la comunicazione audiovisiva e digitale, e alla Commissione Europea. Il sospetto: che TikTok stia violando la Digital Services Act (DSA), la legge europea che impone alle piattaforme online l’obbligo di tutelare i minori e ridurre i rischi legati alla salute mentale.

Secondo l’Arcom, il fenomeno rappresenta un vero “rischio per la salute pubblica”, e sono in corso indagini per capire quali strumenti la piattaforma abbia realmente attivato per contrastare la diffusione di questi contenuti.

TikTok si difende: messaggi di aiuto e filtri, ma basteranno?

Dal canto suo, TikTok ha risposto affermando di non tollerare contenuti che promuovano il bodyshaming o modelli corporei nocivi. Ha dichiarato di aver già rimosso centinaia di video riconducibili al trend e di aver implementato misure preventive: quando un utente cerca l’hashtag #SkinnyTok, viene ora reindirizzato a messaggi educativi come “Sei molto più del tuo peso”, con link diretti ad associazioni per la prevenzione dei disturbi alimentari.

La piattaforma ha anche aggiunto restrizioni di età per determinati tipi di contenuto, ma resta da capire se questi interventi siano sufficienti per placare le richieste di responsabilità che provengono da governi e attivisti.

L’effetto devastante sui più giovani: testimonianze e numeri

Secondo i dati, in Francia soffrono di anoressia nervosa circa 40.000 persone, il 90% delle quali adolescenti. È la patologia psichiatrica con il più alto tasso di mortalità nel paese. Di fronte a questi numeri, non sorprende la mobilitazione di figure come Charlyne Buigues, infermiera specializzata nei disturbi alimentari adolescenziali, che ha lanciato una petizione contro #SkinnyTok.

Non è un caso che il ban di #SkinnyTok sia avvenuto in Francia. Il Paese infatti ha già intrapreso azioni in passato per contrastare l’incitamento all’anoressia, riconoscendolo appunto come reato: nel 2015, il Parlamento ha approvato una legge che rende punibile con un anno di carcere e 10.000 euro di multa chi incoraggia l’anoressia. Ora, con l’istituzione di una commissione parlamentare dedicata agli effetti psicologici di TikTok su bambini e adolescenti, il governo sembra pronto a fare un nuovo passo. Il presidente dell’Arcom, Martin Ajdari, sarà ascoltato a breve per valutare la portata del fenomeno e le possibili contromisure.







Adolescenti consapevoli, ma disarmati: responsabilità digitale o libertà d’espressione?

Secondo un recente studio del Pew Research Center, il 48% degli adolescenti statunitensi ritiene che i social abbiano effetti negativi sui loro coetanei, e il 14% pensa che li abbiano anche su sé stessi. Alcuni giovani hanno dichiarato apertamente di voler ridurre l’uso dei social, stanchi dell’influenza tossica che esercitano sulle loro emozioni e sulla percezione del proprio corpo.

La battaglia contro contenuti come quelli legati a #SkinnyTok è solo l’ultima di una lunga serie di sfide per le autorità europee. La questione non è solo normativa, ma profondamente culturale: fino a che punto una piattaforma deve essere ritenuta responsabile per quello che vi accade? Quanto può un algoritmo influenzare la vita reale degli adolescenti?

La risposta potrebbe arrivare nei prossimi mesi, quando le istituzioni europee decideranno se le misure adottate da TikTok sono sufficienti o se occorrerà imporre sanzioni più dure. Intanto, migliaia di giovani continuano a scorrere video che li spingono a vedersi sempre “non abbastanza magri”.

