Sky e Netflix temono Amazon Prime Video, pronta a creare una nuova TV

Un noto adagio nel campo degli studi sui mezzi di comunicazione dice che ogni nuovo medium deriva sempre dal medium precedente. È il caso dell’automobile, i cui primi modelli erano in tutto e per tutto identici a delle carrozze, sebbene trainate da cavalli meccanici; oppure pensiamo al telefono, il cui funzionamento è in parte basato su quello del telegrafo. Lo stesso vale per i primi computer desktop, i cui monitor erano (e in parte lo sono ancora oggi) simili ai monitor televisivi.









Ma a cambiare non sono solo i mezzi di comunicazione, bensì anche i loro contenuti. E, volendo proseguire con le citazioni, se è vero che il medium è il messaggio, come recitava McLuhan, il caso dei servizi in streaming è esemplificativo. A pochi giorni dallo storico accordo fra Sky e Netflix, il nuovo colosso dell’intrattenimento guarda con giustificata preoccupazione Amazon. Il suo servizio di streaming, Amazon Prime Video, sta piano piano conquistando sempre più pubblico, insidiando il primato detenuto da Netflix.

Sky-Netflix contro Amazon

L’insidia rappresentata da Amazon è ben giustificata. Ricordiamo che il recente accordo fra la più importante pay tv europea, Sky, e il gigante dello streaming Netflix è solo di tipo commerciale. In pratica, le customer base dei due fornitori di contenuti sono state affiancate ma non unite, tenendo perciò distinti gli assetti societari.

Con questa mossa Sky e Netflix hanno voluto intendere che, invece di farsi la guerra a colpi di offerte e contenuti originali, era meglio unire le forze per proporre contenuti complementari. A società distinte corrispondono attività distinte: Sky continua a occuparsi di pay tv e Netflix di contenuti on demand.

Ma a rompere il ritrovato idillio commerciale ci pensa Amazon con il suo Prime Video. La collocazione del colosso dell’e-commerce è trasversale, a metà strada fra una pay tv e un servizio di streaming. O meglio, questo è l’intento di Amazon. Sebbene non possa al momento competere con il folto catalogo di Sky-Netflix, al momento Prime Video può contare su poche produzioni originali ma di grande richiamo.

Tuttavia, il vero successo di Amazon Prime Video sembra proprio essere di tipo contrattuale giacché per fruirne è sufficiente possedere un abbonamento Prime. In pratica, 19,99 euro all’anno contro i 7,99 euro al mese dell’abbonamento base di Netflix. Un bel risparmio, ma ricordiamo ancora del catalogo ancora assai risicato di Prime Video.

Dicevamo però che Amazon non vuole limitarsi solo a serie in streaming: il suo obiettivo è quello di ampliare l’offerta anche al vero e proprio intrattenimento, e in questo caso a preoccuparsi dovrebbe essere proprio Sky. Ma se l’approccio di Amazon è più propriamente “televisivo”, a tremare dovranno essere anche i broadcaster della free tv.

La “nuova” TV

Continuando a tenere a mente il motto di McLuhan, se è vero che il mezzo è il messaggio i servizi on demand lo rappresentano al meglio. Se un tempo la modalità di fruizione televisiva era rigida (pochi canali, poca scelta, accensione/spegnimento del tv) oggi le modalità di fruizione sono divenute più dinamiche. Sia perché la Tv propriamente detta sta evolvendosi, grazie alla possibilità di rivedere i contenuti televisivi nelle piattaforme online dei vari broadcaster, e sia per l’avvicendamento dei servizi in streaming.









In fin dei conti essi non fanno altro che replicare, del tutto o in parte, ciò che un tempo faceva la tv “canonica” ma cambiandone il modo di fruizione. Dunque, se ogni nuovo medium deriva sempre dal precedente, dovremmo considerare le nuove piattaforme di streaming come un altro modo per intendere dei servizi televisivi.

Stando così le cose, non deve sorprendere l’ambizione di Amazon Prime Video di realizzare un nuovo tipo di televisione e forse, data questa prospettiva inconsueta, potrebbe trovare giustificazione la lotta a suon di offerte fra Sky-Netflix e Amazon.

Nicolò Canazza