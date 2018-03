Su Sky Atlantic arriva Trust: la serie sul rapimento Getty

Stasera alle ore 21:15 andrà in onda la prima puntata di Trust. Questa altro non è che la nuova serie prodotta dal canale FX che affronterà il tema del rapimento Getty messo in atto dalla ‘ndrangheta nel 1973.

Lo show, infatti, in Italia verrà diffuso col titolo Trust – Il rapimento Getty. La stagione sarà composta da 10 episodi di circa 60 minuti ognuno e verranno trasmessi in prima assoluta sul canale satellitare Sky Atlantic.

Il telefilm è stato ideato e prodotto dal premio oscar Danny Boyle, già premio Oscar come miglior regista per The Millionaire nel 2009. Nel cast compariranno Donald Sutherlandn nei panni di J. Paul Getty e Hilary Swank nel ruolo di Gail Getty. Mentre a prestare il volto allo sfortunato John Paul Getty III sarà Harris Dickinson.

Inoltre ci sarà spazio, nel cast, anche per i due attori italiani Luca Marinelli e Giuseppe Battiston.

Qui è possibile visionare il video promo diffuso da Sky.

Dopo Tutti i soldi del mondo arriva Trust: Ridley Scott vs Danny Boyle

La serie arriva in Italia pochi mesi dopo l’uscita del film il film Tutti I Soldi del Mondo, diretto da Ridley Scott che affronta lo stesso identico tema. Pellicola che ebbe molta visibilità soprattutto a causa dello “scandalo molestie sessuali” di Kevin Spacey. All’epoca, infatti, l’attore rivestiva il ruolo di J. Paul Getty, tuttavia fu prontamente sostituito con l’attore Christopher Plummer che dovette rigirare tutte le scene che vedevano protagonista Spacey così da rimpiazzarlo completamente. E questo nonostante il film fosse già in post-produzione.

Trust e le controversie legali

Nonostante sia stato lanciato pochissimi giorni fa negli USA, il telefilm sembra già essersi fatto notare, purtroppo però non in bene. I legali della sorella di Getty III, infatti, hanno già minacciato azioni legali nei confronti di FX. Questo perché secondo quanto dichiarato la serie fornirebbe un quadro completamente falso e sensazionalistico tanto della vicenda quanto della famiglia Getty.

