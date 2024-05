Ieri, giovedì 30 maggio, il primo ministro della Slovenia, Robert Golob, ha annunciato che il suo governo progressista ha approvato una misura per riconoscere lo Stato di Palestina, unendosi così a Spagna, Irlanda e Norvegia, che hanno adottato decisioni simili pochi giorni fa. Anche la Slovenia riconosce lo Stato di Palestina, segnando un passo storico per il paese europeo. Il riconoscimento dello Stato palestinese è però ancora nell’iter parlamentare, perché la proposta dovrà essere votata dall’organo legislativo sloveno, con una seduta programmata per martedì prossimo alle 16. Se approvata, la Slovenia diventerebbe il tredicesimo paese dell’Unione Europea a riconoscere ufficialmente la Palestina.

La Slovenia riconosce lo Stato di Palestina: cosa cambia

Il governo della Slovenia riconosce lo Stato di Palestina, ma questa mozione dovrà essere confermata dal Parlamento per essere effettivamente ufficiale. I pronostici sembrano piuttosto positivi, data la grande maggioranza parlamentare che si è già detta in accordo con il riconoscimento dello Stato palestinese. Se la Slovenia riconosce lo Stato di Palestina a tutti gli effetti, si aggiungerebbe alla lista dei nove stati europei che hanno già approvato la mozione.

Come anche ha sostenuto il primo ministro Robert Golob, il riconoscimento di uno Stato implica l’instaurazione di relazioni diplomatiche che puntino a “agire per la pace, attraverso la soluzione a due Stati”. La Slovenia quindi, riconoscendo lo Stato di Palestina, definisce che, come tale, debba avere il riconoscimento formale e sostanziale della sovranità, dei suoi confini e del diritto all’autodeterminazione del suo popolo.

Circa tre quarti dei membri – 143 di 193 di Stati – delle Nazioni Unite hanno riconosciuto lo Stato di Palestina e il numero degli Stati è destinato ad aumentare, proprio per le denunce contro un genocidio in corso che viene sempre più silenziato da media e istituzioni occidentali. L’Italia, ad oggi, ancora non riconosce lo Stato palestinese, e continua insufficientemente a mantiene rapporti diplomatici a Gerusalemme per gestire le relazioni con le autorità palestinesi.

La dichiarazione del Primo Ministro Golob

Robert Golob ha sottolineato che il suo governo ha inviato la proposta di riconoscimento al Parlamento, che potrebbe riunirsi già la prossima settimana. Con una comoda maggioranza di 90 deputati, il voto dovrebbe essere una formalità. La Slovenia riconosce lo Stato di Palestina in quanto membro dell’Unione Europea dal 2004 e membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell’ONU; inoltre, ha denunciato l’insostenibilità dell’attuale conflitto tra israeliani e palestinesi. Con la mozione di riconoscimento, la Slovenia si unisce alle recentisisme mozioni di Spagna, Norvegia e Irlanda.

“La Slovenia continuerà a lottare per il raggiungimento della pace e della sicurezza nell’intera regione, che è nel suo interesse strategico e che rilancia il processo di pace in Medio Oriente”, ha dichiarato Golob. “Tutto il mondo dovrebbe agire in direzione della pace. Il modo per raggiungere la pace è la soluzione dei due Stati”.







Golob ha ribadito che la decisione non è diretta contro Israele, ma rappresenta un messaggio di pace. La bandiera palestinese è stata esposta sulla sede del governo a Lubiana, la capitale slovena, durante l’annuncio.

La Slovenia riconosce lo Stato di Palestina: si aggiunge così alla lista

Golob ha precisato che la Palestina indipendente deve essere riconosciuta entro i confini con Israele del 1967, compresa la Striscia di Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme est, o entro i confini che verranno definiti con un futuro accordo di pace. La ministra degli esteri slovena, Tanja Fajon, ha aggiunto che altri paesi dell’UE stanno considerando di adottare decisioni simili. Essa stessa si è detta fortemente intenzionata a dichiarare la Palestina indipendente e libera, proprio perché “la guerra si sta intensificando e non ci sono negoziati a Gaza”.

A livello mondiale, lo Stato di Palestina è riconosciuto da 142 Paesi, circa il 70% dei membri delle Nazioni Unite, inclusi quasi tutti i paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina. Tra i Paesi che invece non lo riconoscono, ci sono Usa e Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e Italia. La Francia ha sostenuto che non è il “giusto momento per riconoscere la Palestina” e anche la Germania si è schierata con i suoi alleati occidentali, sostenendo la via del “dialogo”.

Il contesto attuale e le prospettive europee

La recente offensiva di Israele a Gaza ha rilanciato il sostegno in Europa per la creazione di uno Stato palestinese. Norvegia, Spagna e Irlanda hanno riconosciuto lo Stato palestinese il 28 maggio, sfidando le minacce di Israele. Malta ha espresso la sua disponibilità a riconoscere la Palestina quando le circostanze saranno giuste, e anche l’Australia ha recentemente ventilato la possibilità di un riconoscimento. In questo contesto, la Slovenia riconosce lo Stato di Palestina e si appresta a diventare uno dei paesi europei che promuovono attivamente una soluzione pacifica e duratura all’occupazione israeliana.

Questo movimento verso la solidarietà alla Palestina ha fatto mobilitare anche i maggiori rappresentanti dell’Unione Europea. Il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha recentemente affermato la necessità della soluzione a due Stati, ribadendo la stessa posizione dell’intero blocco atlantico. Si è detto “favorevole” alla soluzione diplomatica e al riconoscimento dello Stato sotto occupazione.

Lucrezia Agliani