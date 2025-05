“Slow living” è uno stile di vita che si sta facendo sempre più spazio nella nostra quotidianità, specialmente perché spesso la nostra vita si trasforma in una corsa contro il tempo, sotto le leggi della frenesia quotidiana. Probabilmente, è proprio questa pressione che rende sempre più interessante e attraente approcci come quello giapponese, che stanno trovando grande diffusione sui social.

Con il termine “slow living” si intende quella consapevolezza che la qualità vada sempre prioritizzata rispetto alla quantità, incoraggiando a vivere seguendo un ritmo che permetta di assaporare pienamente anche i piccoli momenti. Il Giappone è un punto di riferimento per chi vuole coltivare uno stile di vita più sostenibile ed equilibrato, grazie soprattutto alla fusione di pratiche tradizionali con la vita moderna.

Il Giappone contemporaneo presenta però due facce della stessa medaglia. Parliamo di un paese che ospita la megalopoli più grande del mondo ed è qui che si vivono ritmi di lavoro intensi, dove la cultura professionale richiede lunghe ore di impegno, portando a pesanti conseguenze.

Negli ultimi decenni si è infatti consolidata una grave problematica: il karoshi, fenomeno che significa “morte da superlavoro”. Questo termine fu coniato nel 1978, quando i decessi causati dallo stress lavorativo stavano diventando sempre più frequenti, attirando l’attenzione pubblica.

Questo fenomeno sociale, legato alla velocità dello stile di vita. contrasta con l’altro volto del Giappone, quello che conserva rituali quotidiani, tradizioni secolari e spazi di silenzio che lo rendono contemplativo. Negli spazi urbani sono presenti luoghi dedicati alla quiete: templi e santuari rappresentano momenti di pausa dalla frenesia cittadina.

La natura costituisce un elemento sacro; i giardini zen giapponesi sono spazi in cui essa viene esaltata nella sua forma più pura, integrandosi armoniosamente con elementi di meditazione, spiritualità e religiosità

In Giappone si nutre una profonda stima per le pratiche che promuovono la consapevolezza, e vi sono concetti centrali per praticare lo “slow living”:

Wabi-sabi : un’estetica incentrata sull’ accettazione dell’imperfezione della natura umana. Anziché percepire difetti e segni del tempo come difetti, la filosofia wabi-sabi attribuisce loro un posto di venerata considerazione, insegnandoci ad abbracciare l’imperfezione .

: un’estetica incentrata sull’ della natura umana. Anziché percepire difetti e segni del tempo come difetti, la filosofia wabi-sabi attribuisce loro un posto di venerata considerazione, . Ikigai : “ la propria ragione d’essere o di esistere “. È il più profondo senso della propria esistenza, ciò che dona felicità e significato alla vita. Secondo l’antica saggezza giapponese, scoprire e coltivare il proprio ikigai è la chiave per una vita piena e serena, aiutandoci a trovare uno scopo .

: “ “. È il più profondo senso della propria esistenza, ciò che dona felicità e significato alla vita. Secondo l’antica saggezza giapponese, scoprire e coltivare il proprio ikigai è la chiave per una vita piena e serena, . Il concetto di spazio o “ma”: termine che si può tradurre come “pausa“, “spazio”, “intervallo” o “vuoto tra due elementi”. Profondamente radicato nella filosofia, nell’arte e nell’estetica giapponese, il “ma” rappresenta lo spazio che esiste tra le cose, non come vuoto privo di valore, ma come dimensione carica di possibilità, un silenzio o una distanza dotati di significato e potere. Ci insegna ad apprezzare il vuoto.

Queste tradizioni incoraggiano a concentrarsi sul momento presente, a godere dei piccoli piaceri della vita e a trovare la propria realizzazione personale

La vita è diventata, per molti occidentali, una continua dimostrazione di capacità produttiva, una corsa frenetica verso obiettivi sempre più ambiziosi. La differenza fondamentale tra l’approccio occidentale e quello giapponese risiede nel fatto che quest’ultimo non esclude la produttività, ma la inserisce all’interno di un quadro di valori più ampio e definito, che include l’armonia con l’ambiente circostante e il rispetto dei ritmi naturali.

Lo stile di vita “slow living” non è altro che la ricerca di un equilibrio che, con il tempo, abbiamo perduto. Lo abbiamo smarrito quando abbiamo iniziato a credere che l’efficienza potesse essere raggiunta solo seguendo ritmi insostenibili e quando il riposo è stato relegato a un ruolo secondario nella scala delle nostre priorità. Se oggi ti fermassi anche solo per un attimo, cosa scopriresti sul modo in cui vivi il tuo tempo?

Giulia Ortaggio