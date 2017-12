Come smaltire le calorie accumulate durante il periodo di Natale?

Il Natale è passato da pochissimi giorni, il nuovo anno è alle porte e voi avete la sensazione di avere mangiato decisamente troppo. Ma in fondo, come si fa a dire di no ad una fetta di panettone o ad una porzione di lasagne?

Riuscire a conciliare benessere e cibo è possibile, anche durante le festività. Niente diete drastiche o last minute, il segreto è ritagliarsi un po’ di tempo per svolgere un’attività sportiva. Il movimento, si sa, è da sempre la chiave per il benessere, sia fisico che mentale. Attraverso lo sport è possibile liberare la mente ed eliminare lo stress quotidiano.

La rivista OK Salute e Benessere ha recentemente ideato una guida che associa le calorie di un alimento all’attività sportiva perfetta per bruciarle.

Volete scoprire come fare a mantenersi in linea anche durante il periodo di Natale? Scopritelo con la guida di OK Salute e Benessere. Iniziamo subito!









Antipasti

Uno degli antipasti più gettonati e richiesti nelle case italiane sono sicuramente le tartine al salmone, che contengono 206 calorie per 100 grammi.

Come è possibile bruciare queste calorie?

Basta fare ginnastica aerobica per 45 minuti, 40 minuti di calcetto o giocare per 45 minuti a tennis.

Primi piatti

Uno dei primi piatti più amati, consumato sia alla vigilia, che a Natale sono i tortellini in brodo.

Per 100 grammi, questo piatto contiene 478 calorie, che si possono bruciare tramite una partita di basket, oppure con un’ora di corsa.

Un altro piatto che non può mancare sono le lasagne al ragù, le quali contengono, per 100 grammi, 650 calorie. Vi sembra tanto? Non spaventatevi, brucerete queste calorie con un giro in bici di un’ora, un circuito di 90 minuti con cardio e pesi o un’ora di pattinaggio a rotelle.

Secondi piatti

Tra i secondi piatti maggiormente consumati troviamo l’arrosto di vitello e il vitello tonnato.

Per quanto riguarda il primo, esso contiene 250 calorie per 100 grammi, ed è possibile bruciarle attraverso 20 minuti di camminata con uno zaino sulle spalle, 40 minuti di mountain bike o una partita a calcio di 40 minuti.

Il vitello tonnato, invece contiene 420 calorie per 100 grammi, ed è possibile consumarle attraverso 40 minuti di aquagym, 60 minuti di step o un’ora di arti marziali.

Dessert

Come non concedersi una fetta di pandoro o di panettone a Natale?

Il panettone contiene 416 calorie per 100 grammi, smaltibili attraverso 50 minuti di pattinaggio sul ghiaccio, 90 minuti di faccende domestiche o 240 minuti di studio.

Per quanto riguarda il pandoro, esso contiene 514 calorie ogni 100 grammi, ed è possibile smaltirle con un’ora di nuoto, 90 minuti di camminata veloce o 90 minuti di danza.

Un altro dolce molto apprezzato durante il periodo natalizio è il tiramisù. Esso contiene 385 calorie per 100 grammi, che possono essere smaltite con 30 minuti di sci alpino, una partita a basket di 60 minuti o 60 minuti di tennis.

Bevande alcoliche

Ultimo, ma non meno importante, il vino.

Tre bicchieri di vino contengono 400 calorie, che si possono smaltire con 40 minuti impiegati a spaccare legna, una passeggiata di un’ora con un bambino in braccio o un giro in bici di 40 minuti ad un ritmo sostenuto.

Durante il periodo di Natale è giusto concedersi qualcosa in più, senza però sentirsi in colpa. Con un po’ di attività sportiva vi sentirete subito meglio e più in forma

Caterina Tiziani