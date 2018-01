In Italia arrivano le smart roads. Si parte con la Salerno-Reggio Calabria

L’Italia rientra tra i primi paesi al mondo a dotarsi di tecnologie all’avanguardia nel campo della mobilità. Parliamo delle autostrade intelligenti, le “smart roads”, cioè infrastrutture dotate di apparecchi tecnologici in grado di rendere la guida più sicura.

L’ambiziosa iniziativa è promossa da Anas e il progetto è stato elaborato dallo studio Carlo Ratti Associati (CRA), leader nel design e nell’innovazione. La Salerno-Reggio Calabria (ribattezzata A2) è stata scelta come infrastruttura per la sperimentazione della prima smart road italiana.

Cosa sono le smart roads

Con il termine “smart roads” si fa riferimento a infrastrutture viarie dotate di sofisticati strumenti tecnologici. Essi interagiscono fra di loro in modo da innalzare gli standard di sicurezza per chi guida, oltre a fornire dati di varia natura. Dalle condizioni meteo a quelle sul traffico, dalla segnalazione di incidenti ai livelli di inquinamento, tutto viene comunicato in tempo reale ai conducenti.

Le tecnologie alla base delle smart roads sono i cosiddetti “flying poles”, cioè pali volanti. Si tratta di particolari droni appollaiati su appositi pali posti a distanze regolari lungo il tracciato autostradale. Essi, all’occorrenza, spiccano il volo scandagliando l’arteria viaria e inviando informazioni agli automobilisti.

Il sistema di comunicazione Wi-Fi permette agli automobilisti di essere sempre connessi durante il viaggio. I sensori dei droni, interagendo con i pali fissi, consentono l’invio di dati sia ad appositi pannelli informativi. Ma la comunicazione avviene anche con i guidatori, o attraverso lo smartphone o tramite il sistema di bordo del veicolo.

Il progetto italiano

Come anticipato, Anas ha individuato l’Autostrada A2 come arteria per avviare la sperimentazione. Ma il progetto smart roads è ben più articolato e coinvolge tante altre strade importanti.

Il progetto riguarda 2500 chilometri di strade e include bandi di gara del valore di 160 milioni di euro. Nel progetto curato dallo studio CRA figurano anche il GRA di Roma (A90), la A91 Roma-Fiumicino e l’itinerario Orte-Mestre (E45-E55). Al sud, oltre alla A2, troviamo la A19 Palermo-Catania e la Tangenziale di Catania.

I tempi per l’avvio del progetto smart roads non dovrebbero essere troppo lunghi. I lavori per la Salerno-Reggio Calabria dovrebbero partire entro il primo trimestre di quest’anno grazie al bando da 30 milioni di euro indetto lo scorso dicembre da Anas. Seguiranno il GRA e la Roma-Fiumicino i cui lavori dovrebbero partire entro il primo semestre di quest’anno.

Ma il progetto smart roads guarda in grande e non si limita all’immediato futuro. Lo studio prevede anche l’inclusione del nuovo standard tecnologico ITS G5, ovvero le auto a guida autonoma. Saranno implementati anche nuovi servizi all’avanguardia come il “dialogo” tra veicolo e veicolo e tra veicolo e infrastruttura.

Il bando per la A2, oltre ad essere innovativo, rappresenta un’eccellenza tutta italiana. Il progetto è stilato dalla studio CRA diretto da Carlo Ratti, professore nientemeno che al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston.

Le nuove apparecchiature per le smart roads potranno contare così su un design innovativo che valorizzerà gli elementi strutturali a supporto delle tecnologie su strada. Il tutto nell’ottica di valorizzare modernità, innovazione e design tipici della creatività italiana.

Nicolò Canazza