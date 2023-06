Smart working e consumi a picco: l’infografica che svela come ridurre i costi

Smart working con i nuovi prezzi di luce e gas, condizionatori accesi per sfuggire al grande caldo e sempre più elettrodomestici e gadget tech collegati alla domotica: gli italiani arrivano all’estate e vogliono ottimizzare i consumi.

Ecco allora che VIVIenergia – uno dei principali operatori nel mercato dell’energia in Italia -, con l’infografica “L’home tour del risparmio energetico”, fornisce importanti consigli e tips su come gestire i device e gli elettrodomestici di ogni stanza per ridurre la spesa in bolletta a fine mese e ottimizzare la vita stessa dei dispositivi.

Dalle luci sempre accese nel soggiorno, all’uso intensivo dei dispositivi elettronici nella stanza da letto, passando per l’uso frequente degli elettrodomestici in cucina, ogni piccolo aspetto che contribuisce al totale delle spese energetiche può essere sfruttato gettando un occhio al risparmio.

Ad esempio, quanto consuma guardare in streaming una serie TV attraverso piattaforme come Netflix? E qual è la console per videogiochi che utilizza più energia elettrica? O anche: la sera conviene più leggere su carta accendendo un’abat jour o sfruttando un e-reader?

Questa infografica offre, infatti, una panoramica completa dei consumi in casa, fornendo alle famiglie informazioni preziose per prendere decisioni consapevoli riguardo all’uso dell’energia. Attraverso una maggiore consapevolezza e una gestione oculata dei consumi, è possibile ridurre gli impatti economici e ambientali derivanti dall’aumento delle spese energetiche.

Stampa questo articolo